مصدر متابع: اقتراحات المصارف مرفوضة... هذا هو المطلوب

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‏ربطت المصارف علناً الإفراج عن ودائع الناس ببيع ممتلكات الدولة، لتسدّد الدولة ديونها للمصرف المركزي وللمصارف.

هذا الأمر مرفوض كما تشير مصادر متابعة وموقف التيار واضح:‏الودائع، حقوق للناس يكفلها الدستور، ‏مشكلة المصارف هي مع مصرف لبنان، فليتحمّلوا المسؤولية معاً.

أملاك الدولة هي للشعب اللبناني، استثمارها واجب لإعادة تكوين ثروة الدولة وليس فقط لتسديد ديون المصارف، وبيعها بهذا الشكل غير مقبول؛ نحن من اقترح انشاء صندوق سيادي استثماري ولكن ليس هكذا !...‏كل يوم تأخير في إقرار خطة الحكومة يعمق الانهيار وكل يوم من دون كابيتال كونترول تهرّب الأموال، والدليل الفلتان بسعر صرف الدولار.