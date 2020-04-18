سارقي الفقراء (بقلم شربل خليل)

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أتتصورون أن نابشي القبور وناهبيها، وسارقي الصناديق، يُحاضِرون اليومَ عن الفساد؟

أتُصدّقون أن من زَوَّر المشاعات، وتسلَّط على الأملاك البحرية، وهجَّر المواطنين، واستباحَ بالأرزاق، وقبض الإخلاءات يتَّهم اليومَ الشرفاءْ؟

هل من المعقول أن من سَرَق العاصمة بيروت واستملكها زوراً، وبنى قصوراً من عرقِ الشعب المسكين، يريد لبنان أوَّلاً؟

وهل صحيح أن من تلاعب بلوائح الفقراء، وفرض الخُوّات، ودفن آلافَ البراميل السامَّة في تُرابِ الوطن، يتوق إلى تحقيقِ حُلُم الجمهورية القوية؟

وأنَّ الكثير من الموظفين في الدولة، أقاموا أعراساً لأولادِهم بمئات ملايين الدولارات، بينما شعبهم يأكله الجوع؟

أنصدِّق أن أصواتَ القُضاة الشرفاء لا تعلو بالمئات فوق منابر المحاكم لِتُسْكِتَ أصواتَ الوَقِحين وتُسْقِطَ إمبَراطوريات الأشرارْ؟

وأن من رَكِبَ أمواجَ الخَدّام والكَنعان والغَزالة وغيرهِم، ها هو اليوم يَركبُ موجة ثورة ١٧ تشرينْ؟

أَيُعْقَلُ أنَّ مَن نَهَبَ ووهَبَ وحَوَّل أموالَ الشَّعبْ، يُكَرَّسُ بَطلاً من أبطال الثورة على مذابِحِ المالِ العامْ؟

يا أصحابَ المِليارات، أَلَنْ يستفيقَ الشعب ليحاسبَكم جماعياً؟

ويا أزلامَ السفاراتْ الخارجية، ألَمْ تَسمعوا بَعدْ أنينَ الناس الجِياع يتصاعدُ من الداخِل؟

يا قَتلةَ الروح ويا لصوصَ الصناديق، ألم تَهُزّكُم أوجاع المرضى، وآلام المظلومين، وأموال المُودِعين التي تبخَّرت؟

أفلن تُطوى صَفَحاتُكم السَّوداء في مُحاكماتٍ علنيةٍ ويَستعيدَ قُضاتُنا الشُّرفاء أموالنا المنهوبة، وتحاويلكم وحِساباتكم الخارجية؟

تَذكَّروا عندما تأتوا على ذِكرِ فخامة الرئيس، عَليكُم أنْ تَحْنوا رؤوسَكم، وتَضعوا الكمّامات على أفواهِكم، حتى لا تَخرُجَ مِنها رَوائِحَكُم القَذِرة.

نراكم الآن تُلَملِمون رُفَاة ضَمائِرَكُم الباليَة بعدَ أن ناداكُم الراعي لِتقوموا بآخرِ الحُروبْ،

ها إِنَّ ساعَةَ الحقيقة قد دَقَّتْ لِيَكون لَكُم، الشعب الذي أفقرتموه، بِالمِرْصاد.

عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر