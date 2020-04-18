living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سارقي الفقراء (بقلم شربل خليل)

18
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أتتصورون أن نابشي القبور وناهبيها، وسارقي الصناديق، يُحاضِرون اليومَ عن الفساد؟
 
أتُصدّقون أن من زَوَّر المشاعات، وتسلَّط على الأملاك البحرية، وهجَّر المواطنين، واستباحَ بالأرزاق، وقبض الإخلاءات يتَّهم اليومَ الشرفاءْ؟
 
هل من المعقول أن من سَرَق العاصمة بيروت واستملكها زوراً، وبنى قصوراً من عرقِ الشعب المسكين، يريد لبنان أوَّلاً؟
 
وهل صحيح أن من تلاعب بلوائح الفقراء، وفرض الخُوّات، ودفن آلافَ البراميل السامَّة في تُرابِ الوطن، يتوق إلى تحقيقِ حُلُم الجمهورية القوية؟
 
وأنَّ الكثير من الموظفين في الدولة، أقاموا أعراساً لأولادِهم بمئات ملايين الدولارات، بينما شعبهم يأكله الجوع؟
 
أنصدِّق أن أصواتَ القُضاة الشرفاء لا تعلو بالمئات فوق منابر المحاكم لِتُسْكِتَ أصواتَ الوَقِحين وتُسْقِطَ إمبَراطوريات الأشرارْ؟
 
وأن من رَكِبَ أمواجَ الخَدّام والكَنعان والغَزالة وغيرهِم، ها هو اليوم يَركبُ موجة ثورة ١٧ تشرينْ؟
 
أَيُعْقَلُ أنَّ مَن نَهَبَ ووهَبَ وحَوَّل أموالَ الشَّعبْ، يُكَرَّسُ بَطلاً من أبطال الثورة على مذابِحِ المالِ العامْ؟
 
 
يا أصحابَ المِليارات، أَلَنْ يستفيقَ الشعب ليحاسبَكم جماعياً؟
 
ويا أزلامَ السفاراتْ الخارجية، ألَمْ تَسمعوا بَعدْ أنينَ الناس الجِياع يتصاعدُ من الداخِل؟
 
يا قَتلةَ الروح ويا لصوصَ الصناديق، ألم تَهُزّكُم أوجاع المرضى، وآلام المظلومين، وأموال المُودِعين التي تبخَّرت؟
 
أفلن تُطوى صَفَحاتُكم السَّوداء في مُحاكماتٍ علنيةٍ ويَستعيدَ قُضاتُنا الشُّرفاء أموالنا المنهوبة، وتحاويلكم وحِساباتكم الخارجية؟
 
 
تَذكَّروا عندما تأتوا على ذِكرِ فخامة الرئيس، عَليكُم أنْ تَحْنوا رؤوسَكم، وتَضعوا الكمّامات على أفواهِكم، حتى لا تَخرُجَ مِنها رَوائِحَكُم القَذِرة.
 
نراكم الآن تُلَملِمون رُفَاة ضَمائِرَكُم الباليَة بعدَ أن ناداكُم الراعي لِتقوموا بآخرِ الحُروبْ،
 
ها إِنَّ ساعَةَ الحقيقة قد دَقَّتْ لِيَكون لَكُم، الشعب الذي أفقرتموه، بِالمِرْصاد.
 
 
 
عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout