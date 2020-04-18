اجتماع للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين بمشاركة بلدية بيروت عرض كيفية مواجهة المدن فيروس كورونا المستجد

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عقدت الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين التي تترأسها رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، وتضم أكثر من ٣٠٠ رئيس بلدية فرنكوفونية حول العالم، اجتماعها ال91 إلكترونيا، بمشاركة عضو مجلس بلدية بيروت كابي فرنيني ممثلا رئيس المجلس البلدي. وعرض الاجتماع كيفية عمل البلديات والمدن على مواجهة فيروس كورونا المستجد والتعايش معه والإجراءات المتخذة ودور السلطات المحلية في هذا الإطار.

وتحدث فرنيني عن القرارات التي اتخذها مجلس بلدية بيروت، والإجراءات والتدابير التي اتخذها محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وقضت بمساعدة مستشفيي رفيق الحريري والكرنتينا الحكوميين، الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، تعقيم الشوارع، إضافة إلى إطلاق مناقصات الحصص الغذائية، والعمل كمرحلة أولى على توزيع ٢٠ ألف حصة غذائية بقيمة ٢٠٠ ألف ليرة ل٢٠ ألف عائلة.

كما تناول أهمية فوجي الإطفاء وحرس بلدية بيروت في مواكبة الأهالي على الأرض وتقديم التوجيهات إليهم.