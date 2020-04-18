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ابنة شقيقة راغب علامة تحكي قصتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

18
APRIL
2020
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قالت ميرفت ترمس (23 عاما) ابنة شقيقة الفنان راغب علامة إنها من الأشخاص الذين التزموا بالتعليمات الصحية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، فجلست في بيتها واتبعت إجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي، ورغم ذلك أصيب بمرض كوفيد-19 التي عالجت نفسها منه وهي في منزلها.
 
وفي حديث لبرنامج منصات على شاشة سكاي نيوز عربية، قالت ميرفت التي تقيم في الولايات المتحدة إنها بدأت تشعر بصداع وعوارض خفيفة فاتصلت بالطوارئ وذهبت لإحدى المستشفيات".
 
لم تتخيل ميرفت أن العوارض التي تعانيها ستشخص في النهاية إصابتها بمرض كوفيد-19، قائلة "كنت أعتقد أن ما أعانيه بسبب الضغوط أو حساسية، لكن الأطباء قالوا إن هذه العوارض الخفيفة تعني الإصابة بكورونا، لكنني لست في حاجة للعزل بالمستشفى".
 
عادت ميرفت إلى منزلها، والتزمت بالأدوية الموصوفة لها، وأضافت إليها مكملات غذائية لتقوية مناعتها.
 
وأضافت "لكن لم تتحسن حالتي، واجهت صعوبة في التنفس، كنت أنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم (..) ازدادت العوارض سوءا، لم أستطع الوقوف والمشي، عدم التركيز، وأوجاع بالجهاز الهضمي".
 
وبعد 3 أسابيع خفت قوة عوارض المرض كما قل عددها، مثلما قالت ميرفت التي أضافت "مع الوقت ظننت أنني شفيت لكن العوارض كانت تظهر فجأة، وتختفي فجأة".
 
وتابعت قائلة: "أصابني فيروس كورونا بعوارض خفيفة، ثم اشتدت حدة المرض، فلا تستهينوا بالعوارض الخفيفة".
 
يذكر أن ابنة شقيقة الفنان راغب علامة التي شفيت من مرض كوفيد-19 تقيم في الولايات المتحدة الأميركية من أجل الحصول على درجة الدكتوراة في دراستها.
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