بالفيديو - هكذا استهدفت إسرائيل سيارة "حزب الله" على الحدود اللبنانية السورية

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انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو يظهر لحظة إستهداف سيارة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية السورية.

وأظهر المقطع الفيديو الحادثة من خلال كاميرات مراقبة كانت موجودة عند أحد المحلات القريبة حيث قام عناصر الحزب بإخلاء السيارة فورا وبعد عدة دقائق تم استهدافها بشكل مباشر.

وذكرت مراسلة "سبوتنيك" أن الانفجار استهدف سيارة رباعية الدفع كانت موجودة في الداخل السوري، على بعد 2 كم من نقطة الجمارك السورية الحدودية مع شرق لبنان".

وبحسب شهود عيان فإن السيارة تابعة لعناصر من "حزب الله"، ولا إفادات حتى الساعة عن وقوع إصابات.

وأوضحت المراسلة أن الانفجار وقع تزامنا مع تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية، استمر طوال مساء أمس فوق مختلف المناطق اللبنانية.

من جهته، أفاد مصدر مقرب من "حزب الله"، لـ"سبوتنيك"، بأن السيارة المستهدفة لوحقت من قبل طائرات استطلاع تجسس إسرائيلية من منطقة وادي القرن إلى نقطة جديدة يابوس، وقد تعرضت لغارة دون أن تصيبها".

وأشار المصدر إلى أن من كانوا في السيارة خرجوا منها على الفور ثم عاودت الطائرات استهدافها مجددا دون أن يصاب من في داخلها.