رئيس جمعية المصارف : الحل يأتي من بيع املاك الدولة..

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من أبرز ما جاء في كلمة رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير خلال حديث تليفزيوني :



- ثروة اللبنانيين اذا تبخرت لن نستطيع تعويضها، فالفرص الماضية في المنطقة لم تعد متاحة .



-الhaircut لن ينتسى لسنوات وهو يعني تجميد لبنان لحين ينساه المستثمرين .



-كلما ارتفعت الودائع كلما زادت فرص الاستثمار



- لا افهم الاتجاه الى تصغير الودائع وتصغير الاقتصاد فيما عدد السكان الى ارتفاع . هذا اتجاه الى تفقير جماعي ورسالة الى شباب لبنان بعدم توافر فرص عمل في بلدهم .



- سيولة المصارف لدى مصرف لبنان والدولة استعملتها لحاجاتها فعندما تعيد الدولة الاموال للمركزي تتوفر لدى المصارف السيولة .



- الحل يأتي من بيع املاك الدولة والمهم ان تأتي الاموال لهذه الغاية من الخارج لان لبنان يحتاج لسيولة جديدة .