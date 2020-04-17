مصرف لبنان: عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية يجب ان تتم بسعر السوق

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صدر عن مصرف لبنان، بيانٌ أشار فيه إلى أنّه "متابعةً للقرار الوسيط المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، ان القرار جاء بناءً على طلب هذه الشركات ولتسهيل خدمة الزبائن".

وأضاف، "عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية، يجب ان تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر وليس بحسب سعر مثبت وكل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف للتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة غير صحيح".

وذكر البيان، "ان بإمكان العملاء الراغبون بالحصول على نقد بالدولار الاميركي استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية".