لهذه الاسباب يرتفع الدولار !

A + A -

يتابع سعر صرف الدولار الامركي بالارتفاع و قد تخطى عتبة ال ٣٢٠٠ ل. ل. و ذلك بعد اسابيع من الاستقرار حول مستوى ٢٥٠٠ ل. ل.

و بعد التواصل مع مصادر صيرفية تبين ما يلي:

- بشكل عام الطلب على الدولار من قبل الشركات و التجار يؤمنه السوق باستمرار على المستويات السابقة

- الخلل بدأ و ازداد عندما ازداد الطلب على الدولار من جهات اخرى و هما تؤكد المصادر ان بعض الوسطاء يشترون كميات من الدولارات لبعض المصارف غير آبهين بسعر الشراء اي حسب السوق و الدليل عدة عمليات جرت في الايام القليلة الماضية.

ماذا عن مصرف لبنان؟ تقول المصادر ان البنك المركزي لا يتدخل حاليا في السوق بعدما كانت ملامح تدخل من قبله في فترة سابقة قبيل القرار المتعلق باليورو بوندز. و هو سيعيد تحريك خلية الصيرفة قريبا من اجل متابعة السوق و التدخل.