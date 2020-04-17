اللواء السيد يرد : بلطوا البحر!

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غرد اللواء جميل السيد رداً على سعد الحريري قائلاً :" إلى سعد الحريري ومحمد زهير الصديق ومن يرغب،

لقد قلت علناً وأكرر:

ادعى ازلامك للتشهير بنا ان محاضر لجنة التحقيق عثرت عندنا في ٢٠٠٥ على٢٧ مليون$،

وقلت: إذا كانت اللجنة كما تقولون قد عثرت على ٢٧ مليون$ فأكون قد قبضتها ثمناً لقتل الشهيد!

ومجدداً لأنكم كاذبون،

رافع حصانتي

وبلطوا البحر ولازم تعرف شيخ سعد إني سبقتك بتحضير ملف للمحكمة الدولية إنّكم استندتوا زوراً لمحضر مش موجود بتحقيقات اللجنة لإيهام الرأي العام زوراً بأنكم صادقون بمبلغ ال٢٧ مليون$،

واذا المرة الماضية زمطتوا بتزويرة محمد الصدّيق لإعتقالنا،

هالمرة لأ،

أنا رفعت حصانتي،

أرفعها أنت ولاقيني في لاهاي.."

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