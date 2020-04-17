سعد الحريري يشن هجوماً على اللواء السيد!

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صدر عن المكتب الاعلامي لسعد الحريري البيان التالي: طلب الرئيس سعد الحريري من محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان إبلاغ المحكمة بما غرد به النائب جميل السيد نهار السبت في ١١ الجاري لجهة إقراره بصورة مواربة ان مبلغ ٢٧ مليون دولار اميركي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.



ان تغريدة النائب السيد قرينة إضافية على ان إفادته أمام المحكمة كانت بهدف تضليل المحكمة وطمس الحقيقة ما يمثل جرما مستقلا يستوجب الملاحقة، فضلا عن ان التحدي الأحمق الذي تضمنته التغريدة قرينة كاشفة عن تلطيه الجبان وراء حصانة نيابية أغدقها عليه الفريق إياه الذي أتى به نائبًا لحمايته من أي مساءلة ومحاسبة.



وعليه، فان كتلة نواب المستقبل تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيدا لملاحقته أمام القضاء المختص.