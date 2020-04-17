ماذا يطبخون؟

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لاحظت اوساط متابعة سلسلة من التصاريح و اللقاءات لبعض الافرقاء تنذر الى التحضير الى خطوات ما:



- جنبلاط يفقد صوابه حول الخطة المالية و كأنه يعارض بشدة استعادة اي مما يسمى اموالا منهوبة

- جنبلاط يوكل مروان حمادة بفتح النار السياسية على الحكومة

- جنبلا ط يلتقي السفير الفرنسي

- جنبلط يلتقي السفيرة الامركية خارقا التعبئة العامة

- جعجع يستقبل اكرم شهيب و نعمه طعمة مساء امس

- الحريري يعود الى لبنان

- محتجون في ساحة النور في طرابلس ليل امس غير ابهين للمخاطر الصحية

- تلاعب و ضغط على سعر صرف الدولار في السوق