ماذا يطبخون؟

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لاحظت اوساط متابعة سلسلة من التصاريح و اللقاءات لبعض الافرقاء تنذر الى التحضير الى خطوات ما:
- جنبلاط يفقد صوابه حول الخطة المالية و كأنه يعارض بشدة استعادة اي مما يسمى اموالا منهوبة
- جنبلاط يوكل مروان حمادة بفتح النار السياسية على الحكومة
- جنبلا ط يلتقي السفير الفرنسي
- جنبلط يلتقي السفيرة الامركية خارقا التعبئة العامة
- جعجع يستقبل اكرم شهيب و نعمه طعمة مساء امس
- الحريري يعود الى لبنان
- محتجون في ساحة النور في طرابلس ليل امس غير ابهين للمخاطر الصحية
- تلاعب و ضغط على سعر صرف الدولار في السوق