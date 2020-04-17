بلدية الغبيري تهدد أصحاب الأفران بحال توقفهم عن توزيع الخبز

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حذر رئيس بلدية العغبيري معن خليل، في قرر أصدره اليوم، من أن "قرار اتحاد نقابات المخابز والأفران، وقف توزيع الخبز في المحلات والسوبر ماركت، والإبقاء على بيع الخبز في صالات الأفران"، "من شأنه أن يؤدي إلى اكتظاظ المواطنين أمام الأفران، وتعريض سلامتهم للخطر، وتفشي وباء كورونا بينهم"، مشيرا إلى أن "إذلال المواطنين أمام الأفران قصدا، يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة".

وأعلن "اتخاذ كل الإجراءات المناسبة، للحؤول دون توقف الأفران عن توزيع الخبز على المؤسسات الغذائية، ضمن نطاق بلدية الغبيري، وذلك بالوسائل، التي تراها البلدية مناسبة".

ودعا جميع الأفران العاملة ضمن نطاق بلدية الغبيري إلى "عدم التوقف عن تسليم الخبز إلى الموزعين، أو المؤسسات الغذائية، أو المحلات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بحق المخالف، التي سيعلن عنها في حينه"، طالبا منها "الاستمرار بتوزيع الخبز ومنتجاته ضمن نطاق البلدية، وفي حال توقفها عن ذلك سوف تقوم البلدية بمنع وحظر بيع كافة منتجاتها- خبز، كعك، حلويات وخلافه- ضمن نطاقها، حتى إشعار آخر، وضمن شروط وتراخيص وإجراءات خاصة تحددها البلدية لاحقا".

ولفت إلى أنه "تم تكليف شرطة البلدية، بتنفيذ هذا القرار وإبلاغ من يلزم".