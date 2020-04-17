living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نحذّركم من تكرار حراككم المشبوه (شربل فرنسيس)

17
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لعلّ المراقب لمجريات الأمور في الأيام ألأخيرة، يلاحظ بلا ادنى شكّ أنّ ثمّة ما يتحضّر للبنان، قد يعيده إلى مربّع التشنُّج، وخاصّة أنّ العهد الذي وعد بحكومة فاعلة، نجح في تحقيق وعهد، فها هي حكومة دياب تسجّل النقاط تلو النقاط في مرمى الحريري وفريقه السياسيّ، والمتحالفين معه سرًّا وعلنًا، إذ تُظهر حكومة دياب أنسجامًا كلّيًا مع فخامة الرئيس، وتجانُسًا فيما بينها، رغم كلّ الإدّعاءات والأباطيل، وتُحقّق بجلسات ماراتونيّة متتالية ما عجزت عنه الحكومات الحريريّة منذ سنوات وسنوات. وأولى تباشير ما يُحضّر يظهر من خلال تصريحات السفيرة ألأميركيّة الأخيرة، وزياراتها السريّة والعلانيّة،لبعض رموز المعارضة المستجدّة، وآخرها الزيارة الليليّة لجنبلاط، أضف إليها تصاعُد وتيرة الهجومات المُركّزة، والمُردّدة لنفس الإتهامات من قبل دمى سياسيّة تقتات من فُتات نِعَمِ أولياء أمرها من صقور ما كان يُسمّى بـ 14 آذار، الذي سعى ويسعى سمير جعجع لإحيائه من بين الأموات، كي يحارب العهد، والتيار من خلاله.


وإذا صدقت التوقّعات بعودة الحريري إلى لبنان، رغم الحجر العالميّ، وتوقّف حركة الطيران في لبنان(مع لفت النّظر إلى الطائرات الخاصّة التي تحطّ في مطار بيروت الدولي دون حسيب أو رقيب، والتي يجب التنبّه لها) نكون أمام سيناريو جديد لجولة جديدة من الوتّر، تحت غطاء ما يُسمّى بالثورة، توتّر نحن ولبنان في الغِنى عنه، فالوضع دقيق، والبلاد على كفّ "كورونا" والعهد والحكومة يسعيان جاهدين، لإنقاذ البلاد والعباد من سوء سياساتهم الخاطئة، ما لم نقل أكثر. وفوق ذلك، إنّ إصرار رئيس الجمهوريّة المُتزايد يومًا بعد يومٍ على استرداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة السارقين، بات يقضّ مضجعهم، ويرفع من منسوب حقدهم، وتآمرهم على العهد وسيّده. يبقى الأمر رهنًا للأيام القادمة، على أمل أن يعي هؤلاء، أنّهم باتوا مكشوفين، وأنّ ثقة اللبنانيين بالعهد راسخة أبدًا، وبالحكومة تترسّخ يومًا بعد يومٍ، وسيكون مصيرهم الفشل كما العادة، مع فارق بسيط، أنّ فشلهم هذه المرّة سيكون قضاءً عليهم، لأنّهم سيكونون منبوذين حتّى من شارعهم الذي ملّ سياساتهم الخاطئة، ورهاناتهم الدنيئة، ومعاركهم الخاسرة.


فخذاري حذاري هذه المرّة...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout