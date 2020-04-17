بالصورة مهندسون مدعومون من التيار يضعون اللمسات الأخيرة على جهاز تنفّس هو الافضل بين الاختراعات اللبنانية أخيراً

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يضع فريق من المهندسين المدعومين من التيار الوطني الحر المؤلف من الدكاترة أيمن عبد الله ووسام عبدالله وعبدالله عبدالله وهيثم الراسي اللمسات الأخيرة على جهاز التنفس الاصطناعي ICU Ventilator الذي اخترعوه محلياً وبإبداع وطني مئة في المئة وبدعم كامل من التيار، تمهيداً لأخذ كل الموافقات اللازمة لتصنيعه، وهو وفق المعنيين في وزارة الصناعة أحد أنجح التجارب الصناعية التي حصلت في لبنان بظل أزمة كورونا. ويتابع تصنيع هذا الجهاز إلى جانب المهندسين، أطباء ومتخصصون بعلوم الطب الحيوي من التيار ما يجعل الجهاز مطابقاً لكل المواصفات الهندسية والطبية والعلمية اللازمة.

وكان المهندسون ومعهم نائب منسق قطاع المهن في التيار داني غفري زاروا أمس وزير الصناعة عماد حب الله، في حضور الاختصاصي في علم التنفّس في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد الخطيب ومستشار الوزير الدكتور محمد صفا.

ونوّه حب الله بالجهود المبذولة، مهنّئاً المبادرين على اندفاعهم وحماسهم للخير العام وخدمة المجتمع، مؤكّداً أن هذه النماذج بعد تبنّي أصحابها الملاحظات التحسينية والتطويرية المطلوبة، لا بدّ أن تثمر وتصبح منتجات صالحة للاستخدام في المستشفيات وتؤمّن البدائل عن أي نواقص قد تطرأ على هذا الصعيد، وذلك في ظلّ المتابعة العملانية والمواكبة المتواصلة من قبل وزارة الصناعة بالتعاون مع الأطباء المتخصّصين الذين يقدّمون المشورة والخبرة اللازمة.