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٨ اشخاص اقدموا على ابتزازها جنسياً وتهديدها بنشر صور لها!

17
APRIL
2020
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أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي في بيان أنه ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدّمة من مواطنة، ضد مجهولين بجرم ابتزاز جنسي وتهديد بنشر صور حميمة لها، وذلك من خلال أرقام خلوية أجنبية ووهمية.
نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن المكتب المذكور من تحديد مكان تواجد أحد المشتبه بهم، وتوقيفه، وهو لبناني من مواليد عام ٢٠٠٠.
بالتحقيق معه، اعترف بانه والمدعية يعملان معا، ولدى طلبها منه احضار هاتفها من محل معد للتصليح، اقدم على سرقة صور حميمة عائدة لها من جهازها الخلوي، ثم قام بنشرها وتوزيعها على عدد من أصحابه، الذين بدورهم قاموا بتهديد المدّعية وابتزازها.
وبالتاريخ ذاته أوقف عناصر المكتب، باقي المشتبه بهم، وهم /٧/ اشخاص، من جنسبات لبنانية، سورية وفلسطينية، مواليد ١٩٨٣، ١٩٨٧، ١٩٩٠، ١٩٩٦، ١٩٩٩ و ٢٠٠١.


وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتهديد المدعية وتناقل صورها التي عُثر عليها في أجهزتهم الخلوية، والتي جرى تلفها.


وقد أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.


لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.

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