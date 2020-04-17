اقفال ٩ محال غير شرعية وختمها بالشمع الأحمر في بعلبك ودورس

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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه تمكن مراقبي وزارة الاقتصاد من اقفال ٩ محال غير شرعية وختمها بالشمع الأحمر في كل من مدينة بعلبك وبلدة دورس وذلك بإشارة من المدّعي العام في البقاع القاضي منيف بركات، مع إعطاء مهلة ٤٨ ساعة لبائعي الخضار لتصريف بضاعتهم.

وقد شملت محاضر الضبط مخالفات عدة منها عدم إعلان أسعار، العثور على سلع مهرّبة من مشروبات غازية و تبغ و تنباك وغيرها، وعدم وجود سجل تجاري و رقم مالي و عقود إيجار.

وقد تعرض فريق وزارة الاقتصاد والتجارة في منطقة دوريس للتهديد من قبل احد اصحاب المحال المخالفة مما استدعى تدخل رئيس البلدية والعناصر المرافقة ودورية لامن الدولة للتأكد من تطبيق القانون