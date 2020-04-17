وزير الداخلية يكشف.. هل تستمر تدابير التعبئة العامة؟

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أكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية» ان «ليست هناك نية بالسماح لبعض أصحاب المهن الحرة بمعاودة مزاولة اعمالهم في القريب العاجل»، لافتاً الى انّ الوضع الصحي المتصل بكوررنا لا يزال غير مطمئن بما فيه الكفاية. واشار الى وجوب أن تستمر تدابير التعبئة العامة من دون تخفيض في وتيرتها حالياً، إلى حين السيطرة التامة على انتشار الفيروس. وشدد على «أنّ حماية الانجازات التي تحققت حتى الآن في مواجهة كورونا، والبناء عليها، يتطلبان التحلي بأعلى درجات المسؤولية من قبل الدولة والمواطنين على حد سواء، وعدم الاسترخاء او التراخي في تطبيق الإجراءات على رغم بعض الخروقات في مدينة طرابلس، تجنّباً للتفريط بما تحقق، وحتى نستطيع استكمال الأمتار المتبقية من السباق مع الوباء».

واعتبر فهمي «انّ نسبة الالتزام بقواعد التعبئة لا تزال جيدة»، مشيراً إلى أنّ معدل المخالفات لقرار «المفرد والمجوز» على سبيل المثال انخفض من أكثر من 1000 مخالفة في اليوم الأول إلى نحو 32 مخالفة امس.