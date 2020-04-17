هكذا حلّت أزمة المستشفيات

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علمت «الجمهورية» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي بداية جلسة مجلس الوزراء، اثار ازمة المستشفيات الخاصة واضطرار بعضها الى الاقفال، محذّراً من مخاطر هذا الامر وتداعياته على النظام الصحي، وطلب تخصيص مبلغ يضاف الى احتياطي الموازنة لدفع قسم من المستحقات عبر تحويل اقتراح القانون المقدّم من النائب ابراهيم كنعان مشروع قانون يقرّ داخل مجلس الوزراء، وتطرّق الى الاسباب الموجبة لذلك فوافَقه وزير الصحة مؤكداً انّ الوزارة ستدقق في الفواتير وستبدأ بصرف الاموال فور توفّرها، ولم يبدِ وزير المال اي اعتراض على هذا الامر. وتم الاتفاق على فتح اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة للمستشفيات لدفع جزء من المستحقات تعود لعامي 2018 - 2019.