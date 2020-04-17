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نجم لـ»الجمهورية»: من نجخ في مباراة كتّاب العدل وكانت علاماتهم 12 وما فوق يحفظ لهم حقهم بدل ان يخوضوا مباراة ثانية

17
APRIL
2020
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طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من خارج جدول الاعمال الموافقة على إحداث وظائف جديدة لكتّاب العدل، وشرحت الاسباب التي دفعتها لطلب هذا الاحداث، مؤكدة انه لا يرتب اي نفقة على الموازنة وانها درسته مع كل الادارات المعنية ومجلس شورى الدولة وافق عليه، وهو يخلق فرَص عمل لنحو 44 كاتب عدل جديد في كافة المناطق اللبنانية: بيروت 10، الحازمية 1،، الشياح 1، برج البراجنة 2، عين الرمانة 1، الغبيري 3، انطلياس 1، جل الديب 1، جبيل 2، الشويفات 1، بر الياس 1، عنجر 1، بعلبك 3، طرابلس 2، المينا 1، زغرتا 1، اميون 1، صيدا 3، صور 2، النبطية 2، بنت جبيل 1.

وقالت نجم لـ»الجمهورية»: نجح في مباراة كتاب العدل اكثر من العدد الذي كان مطلوباً يوم كان هناك فقط 56 مركزاً شاغراً، وتقرر ان الاشخاص الذين كانت علاماتهم 12 وما فوق، بدل ان يخوضوا مباراة ثانية ان يحفظ لهم حقهم، وحالما يشغر مركز يعيّنون شرط ان تكون المدة لم تتجاوز السنتين. وبالنتيجة في كل القرارات التي تتخذ هناك آراء مع او ضد، وهناك كثير من كتاب العدل لم يكونوا راضين بإحداث وظائف لكتاب عدل جدد لأنهم يعتبرون انّ فيه منافسة لهم، لكن رئيس الحكومة كان مصرّاً على ان يعطي اشارة ايجابية في ما يخص هذا الملف».

الجمهورية
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