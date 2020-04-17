أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2020

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الجمهورية

لوائح وزارة

شكا عدد كبير من بلديات منطقة جبلية من إستثنائهم من تسليمهم لوائح وزارة تتولّى تنفيذ مشروع إجتماعي واسع بسبب إنتماءاتهم السياسية والحزبية.

سوء التواصل

يشكو قريبون من مرجع رسمي سوء التواصل المباشر بين المرجعيات الأساسية للتنسيق والتعاون في أطر الحل بدل التراشق الإعلامي.

الطائفة إلى الشارع

أبلغ زعيم حزبي مسؤولاً كبيراً رفضه إلغاء منصب رفيع يعود إلى طائفته وقال: إذا حصل هذا الأمر فكل الطائفة ستنزل إلى الشارع.

البناء

خفايا

استغربت مصادر إعلاميّة رفض وزارة الداخلية ووزارة الإعلام اعتماد البطاقات التعريفية للعاملين في المواقع الإلكترونية الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام الذي مضى على تنظيمه للعلم والخبر للمواقع ثماني سنوات من دون وجود هيئة مرجعيّة أخرى للقطاع والذهاب أخيراً لقبول بطاقات تصدرها المواقع نفسها وقد يشوبها الكثير من الفوضى والمحسوبيّة وتساءلت عما إذا كان السبب محاولة تهميش للمجلس؟

كواليس

تترقب مصادر أممية ما يجري في الخليج بين الأميركيين والإيرانيين وتحاول ربطه بما يجري حول صيغة وقف النار في اليمن، وما إذا كانت رسائل تتصل بتلك المفاوضات أم أن الأمر على صلة بطلبات إيران برفع العقوبات عن مستورداتها في القطاع الصحيّ وقد بدأت تحقق نجاحاً خصوصاً مع تفعيل صيغة أنستكس الأوروبيّة.

اللواء

همس

لاحظت مصادر سياسية استبعاد مقربين من أهل الاختصاص، من مسؤول سابق عن الاجتماعات التي تعقد للتداول في اقتراحات الخطة الاقتصادية.

غمز

قال خبير اقتصادي إن إعلان السلطات الاقتصادية والنقدية عجزها عن كبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار، بمثابة «جواز مرور» إلى سقف جنوبي بالارتفاع.

لغز



فوجئ لبنانيون ومغتربون بالقرارات العشوائية، اليومية وشبه اليومية، الصادرة عن حاكم مصرف لبنان، لجهة التعامل مع الحوالات بالعملات الأجنبية؟!