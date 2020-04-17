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مرحلة ايجابية لجهة محاصرة انتشار الوباء بشكل عشوائي

17
APRIL
2020
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 أشار رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت الى “أننا في مرحلة ايجابية لجهة محاصرة انتشار الوباء بشكل عشوائي وواسع لكن يجب الترقب والحذر من المرحلة الثانية لإعادة المغتربين في 26 الجاري ولجهة بعض الخروقات الاجتماعية التي تحصل”،

وأوضح لـ”البناء” أن “الخروقات المتكررة سيما في عكار وصبرا ناتجة عن ثلاثة أسباب: غياب الدولة خدمياً عن هذه المناطق والواقع الصعب التي تعيشه وكثافتها السكانية”. وأيد البزري أي قرار تتخذه الحكومة لتمديد قرار التعبئة العامة لضمان نجاح عملية السيطرة على الوباء مئة في المئة لكن إذا ارتأت الدولة اعادة النظر بقرارها نظراً للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي أصاب المواطنين والعمال المياومين واصحاب المهن اليومية فيمكن ان تعدل قرارها مع مراعاة المعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية لرفع قرار التعبئة”، ولفت الى انه “يمكن أن تحدد الحكومة القطاعات والمصالح والنقابات الاكثر تضرراً ووضع خطة لاستثنائها من قرار التعبئة او التعويض عليها مالياً”.

البناء
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