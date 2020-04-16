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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"







الكورونا والدولار حديث اللبنانيين داخل منازلهم التي حجروا أنفسهم فيها بقرارات رسمية وذاتية.

وإذا كانت الكورونا قدرا بإنتظار الفرج فإن الدولار يحرق جيوب اللبنانيين بأكثر من ثلاثة آلاف ليرة في السوق السوداء.

وبينما تتعثر الخطط المالية أصبح للدولار خمس تسعيرات الرسمي بألف وخمس مئة وخمس عشرة ليرة والرسمي للصيارفة بألفي ليرة والرسمي لصغار المودعين بألفين وست مئة ليرة والصيرفي الأسود بأقل من ثلاثة آلاف ليرة تقريبا والصيرفي المتفلت بأكثر من ثلاثة آلاف ليرة.

والى الدولار يأتي غلاء الأسعار التي تضاعفت مرة ومرتين فيما صرف الكثير من المحال والمؤسسات الموظفين والعمال من دون تعويضات.

وفي ازمة جديدة اعلن اتحاد نقابات المخابز والافران فشل المفاوضات مع وزير الاقتصاد حول سعر ربطة الخبز وقال انه اتخذ قرارا بعدم بيع الخبز خارج الافران اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل. وفي هذا السياق قال نقيب اصحاب الأفران لتلفزيون لبنان إن الافران ملتزمة بتسعيرة الألف والخمس مئة ليرة لربطة الخبز حتى الآن، مشددا على أن القطاع لم يعد بمقدروه تحمل الخسائر.

ومن داخل المنازل في ظل حظر التجوال يتابع اللبنانيون بعد قليل كلمة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن كل الشؤون وبصراحة تامة كما قالت أوساطه.

وفيما انعقد مجلس الوزراء وطلب رئيس الجمهورية مساعدات للمستشفيات وجه رئيس المجلس النيابي دعوة لعقد جلسة تشريعية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل في قصر الأونيسكو.

ماذا في تفاصيل جلسة مجلس الوزراء؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"







في زمن كورونا لن يستسلم العمل التشريعي وخصوصا للمعوقات اللوجستية والتقنية ولذلك تقرر عقد جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بجدول أعمال دسم يتجاوز الستين بندا بين مشروع واقتراح قانون تتعلق بالعفو العام وبمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية إضافة إلى بنود تتعلق بمواجهة كورونا.

وفيما كان يفْرج عن مكان وزمان الجلسة التشريعية التأم عقْد مجلس الوزراء في قصر بعبدا ملاحقا ملفات صحية وإقتصادية ومالية واجتماعية ومعطيا الضوء الأخضر لدفع أربعمئة وخمسين مليار ليرة من مستحقات المستشفيات.

المجلس الذي لم تكن ثمة تعيينات خلال جلسته استمع إلى مواقف لرئيس الجمهورية رد فيها على تجني بعض السياسين واستهدافهم عمل الدولة ومؤسساتها وهم انفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات.

ما أعلنه الرئيس ميشال عون داخل جلسة مجلس الوزراء يلاقيه رئيس الحكومة حسان دياب خارج الجلسة في كلمة يوجهها مساء اليوم إلى اللبنانيين.

اللبنانيون المنشغلون بمستجدات فيروس كورونا شهدوا اليوم على إعلان رسمي عن صفر وفيات وخمس إصابات جديدة فقط.

على المستوى الدولي بقيت القارة العجوز مصنفة وفق منظمة الصحة العالمية بأنها في عين الإعصار الكوروني فيما سجلت الولايات المتحدة إرتفاعا قياسيا في أعداد الوفيات خمسة آلاف وفاة جديدة ونحو 30 ألف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة.

وعلى مقياس العدوانية الإسرائيلية جاء تكرار الطيران الحربي المعادي اليوم إستباحته الأجواء اللبنانية وصولا إلى بيروت وبعد قصفه سيارة مدنية في جديدة يابوس تحركت الدبلوماسية اللبنانية لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"







في موازاة الهجومات المستمرة على الحكومة، وآخرها اليوم لكتلة المستقبل التي اعتبرت أنها مصابة بوباء التخبط بالارتجالية والزبائنية، بعدما كان وليد جنبلاط وصف رئيسها أمس بالحقود، ماذا سيعلن الرئيس حسان دياب للبنانيين في كلمته المرتقبة الثامنة والنصف مساء اليوم؟

لعل الخطوط العريضة يمكن استنتاجها من الكلام الذي أورده اليوم في جلسة مجلس الوزراء، وفي دردشة مع الإعلاميين، حيث تساءل: هل كشف الارتكابات والحسابات الانتخابية في بعض اللوائح القديمة، هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام، قائلا: نحن مشغولون بحماية الناس، وليس لدينا وقت للسجالات السياسية ولا لحملات الابتزاز.

وإذ شدد دياب على أنه لم يأت على ذكر الهيركات، قال: لن يخسر أحد ودائعه، لكن توقيت الحصول عليها يتوقف على خطة اعادة الهيكلة، وكلنا نعرف "البير وغطاه"، فالأموال تبخرت منذ أشهر، وقبل وصولنا الى الحكم.

غير ان الكلام الأعلى سقفا صدر اليوم عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تناول الحملات التي يستهدف بها بعض السياسيين عمل الدولة ومؤسساتها، لافتا الى ان بعض هؤلاء هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار، وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات.

وتابع الرئيس عون: لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، فالنقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة، خصوصا ممن كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها واملاكها.

وتناول الرئيس عون الاوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدا ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة.

وتحدث الرئيس عون بشكل خاص عن مشروع سد بسري، فأشار الى ان التكاليف بلغت حتى الآن 340 مليون دولار اميركي، وتمت الاستملاكات، ودفع ثمنها، لكننا نسمع من حين الى آخر اعتراضات على هذا المشروع الحيوي الذي يسقي مليوني لبناني من ساحل صيدا وحتى نهر الموت، لذلك تترتب مسؤولية كبيرة على من يرفضه. وتطرق الرئيس عون في سياق آخر إلى حاجة بعض المستشفيات الخاصة لقبض مستحقاتها من المؤسسات الرسمية، ومن شركات التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها، لافتا إلى إمكان فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 يخصص لتسديد حقوق المستشفيات.

وفي سياق المواجهة مع كورونا، تشير معلومات الـ OTV الى ان اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة الوباء الذي التأم في السراي الحكومي عصران أفضى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة تبحث في اعادة فتح بعض القطاعات، في موازاة التعبئة العامة التي يرجح ان تستمر بعد السادس والعشرين من نيسان الجاري.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"







يمكن الجزم وبضمير مرتاح أن الحكومة وقد اقتربت من يومها المئة، لا تزال فاقدة الوزن، وتعاني إنفصاما شديدا يفصلها عن واقع الأحوال المهترئة اقتصاديا وماليا وصحيا. فمجلس الوزراء شهد اليوم انقضاضا مكررا من الرئيسين عون ودياب على المعارضة، وإنكارا لحقيقة أن الهيركات كان عمود الأساس في خطة الانقاذ التي أحترقت بنار المعارضتين الشعبية والسياسية. والأخطر ان سقوط الهيركات كشف أن ليس للحكومة اي خطة بديلة، وان أي خطة لن ترى النور قبل اسابيع. والسؤال بأي جديد سيطل الرئيس دياب على اللبنانيين في الثامنة والنصف، وهل سيطلب منحه مئة يوم جديد؟

وفي سياق تراجعها المرتبك داست الحكومة على لغمين :الأول،الطلب الى وزيرة العدل تشكيل لجنة للتسريع في محاربة الفساد، ليتبين أن اللجنة موجودة لكنها لا تعمل. والثاني، الهجوم على معدي اللوائح الإسمية لمساعدة العائلات المحتاجة، وقد نسي رئيس الحكومة أنه وصف ، الأسبوع الفائت، هذه اللائحة بأنها الأكثر علمية ودقة، وبالسابقة في تاريخ لبنان. في مقابل التعثرات، سجل لرئيس الحكومة ووزير المال مسارعتهما وبلا تردد الى توقيع مرسوم التشكيلات القضائية المجتزأ في شقه المتعلق بالقضاء العدلي، وضغطهما على وزيرة الدفاع ومن وراءها لتوقيع الشق المتعلق بالقضاء العسكري.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"







كشف الحجر عن وجه الحجْز وما يجري خلف الجدران من عنف أسري أخرج الناس إلى الشرفات احتجاجا وبأبعاد اجتماعية لارتدادات كورونا كشفت أن ثمة فيروسات بشرية أشد فتكا بالمجتمع وليست مستجدة . عايشْنا قصص نسائها اللواتي قضيْن بضربة زوج وأب وشقيق. وهي ماضية في استعراض فتواتها الأسرية ما دامت تتغذى من محميات المحاكم الدينية وقوانين مدنية بالية تجلد الضحية وتبرئ الجلاد في زمن الحجر أربع جرائم تعنيف أسري جرت خلف الكمامات وإلى أن يستخرج اللقاح المناسب للعنف السائب فإن وجها آخر أدى التحية بالموسيقى وعلى طريقته رد الجميل ولو بالقليل إلى الكادر الطبي المعزول مع المرضى بعيدا من عائلاتهم وأحبتهم فتحولت باحة مستشفى بيروت الحكومي إلى مسرح في الهواء الطلْق يبث الأمل علاجا لليأس مشهدان كان ثالثهما من ووهان إلى لبنان ثلاثة آلاف وحدة فحص ومئتا جهاز قياس للحرارة وصلت في وقتها وقد يستعان بها لقياس درجة حرارة السياسيين التي سجلت ارتفاعا ملحوظا وبعضهم أصيب بهزة حائط مضروبة بحمى التعيينات قاد جوقتها الزعيم وليد جنبلاط يعاونه جعجع والحريري لكن مواقف جنبلاط ليست مستجدة بل هي مطابقة لمواصفات كل رؤساء الحكومات الذين عاصرهم وتاريخه في الهجوم السياسي عليهم شاهد على كل عصر إنْ بخلفيات لها طابع مالي أو تعيينات في مؤسسات الدولة أو على الانتخابات النيابية في زمن الشهيد رفيق الحريري تحدث عن الشيكات الحريرية وحيتان المال وسمى القصر "كرخانة قريطم" وعلى أيام حكم الضمير هاجم الرئيس سليم الحص وقال عنه "القاطن في بناية سمسار زادة" وفي زمن التغريد وصف حسان دياب بالحقود والموظف عند باسيل وعند أحد الضباط الرد على الهجوم جاء من مجلس الوزراء وبكلام من وزن رئيسين اثنين فهاجم رئيس الجمهورية من ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها وهو ممن فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية ولا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد وبعد اليوم النقد العشوائي غير مقبول والإساءات مرفوضة خصوصا ممن كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها وأملاكها فيما رأى الرئيس حسان دياب أن الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام قد تكون بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة الحزب الديمقراطي دخل على الخط وقالت مصادره للجديد نتهم جنبلاط بامتهان سياسة الابتزاز التي اتبعها مع السوريين في لبنان واستمر فيها مع السعودية ودول الخليج والرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري وحزب الله وحركة أمل واليوم يحاول اعتماد هذا النهج مع الرئيسين عون ودياب وأضافت المصادر نرفض احتكار التعيينات بعد اليوم تحت أي ظرف وقرارنا اعتماد الأقدمية في تعيينات قيادة الشرطة القضائية ومن احتكار المناصب إلى احتكار التجار للأسعار تجددت ثورة السابع عشر من تشرين في وزارة الاقتصاد استباقا لثورة الجياع الآتية على تسونامي غلاء الأسعار لكن الوزير راوول نعمة رمى الأزْمة في القضاء وقال "أنا تيس" وجواب الثوار كان "ونحنا أصحاب حق" والحق لا يضيع ووراءه مطالب.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"







الرقم في لبنان خمسة ... خمس إصابات اليوم ، ما رفع العداد إلى 663 ... لكن هذا الواقع لن يدفع الحكومة إلى تعديل التعبئة العامة، وفي المؤشرات والمعطيات ان الحكومة ستٌبقي على إجراءاتها، ولا تعديلات.

مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارات في شأن أموال المستشفيات، شكل مناسبة فتح فيها رئيس الجمهورية النار على المنتقدين، ومما قاله: "ان بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات".

فيما كشف رئيس الحكومة ان خطة الإصلاح الإقتصادي تنجز الأسبوع المقبل ...

في المقابل، فتحت كتلة المستقبل النار على الحكومة فاعتبرت انها مصابة بوباء التخبط بالارتجالية والزبائنية، فهي تطرح مشاريع ثم تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج الا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات مالية في اطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها الا بعد مقاطعة وزراء لجلستها.

في أي حال، كل هذه الملفات ستكون محور الكلمة التي سيلقيها الرئيس حسان دياب عند الثامنة والنصف من هذا المساء، والتي يتطرق فيها إلى ما حققته الحكومة من إنجازات.

في غضون ذلك برز مؤشران غير مريحين : الأول تعميم صادر عن مصرف لبنان لا يتيح سحب التحاويل من الخارج ، عبر مؤسسات غير مصرفية ، إلا بالليرة اللبنانية ... والعملة الصعبة الواردة من الخارج عبر هذه المؤسسات يتم بيعها إلى وحدة النقد الأجنبي في مصرف لبنان.

المؤشر الثاني أزمة بين وزارة الإقتصاد والأفران التي لوحت بانها لن تبيع الخبز اعتبارا من الإثنين إلا في الأفران دون سواها.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"







بدأ الجيش اللبناني توزيع المساعدات الحكومية من مصابي الالغام، فيما تواصل الحكومة تفكيك ما امكنها من الالغام المزروعة عند كل مفترق من عصب هذه الدولة. وبعد تغلبها واللبنانيين بالنقاط على كورونا، تعمل الحكومة لوضع النقاط على الحروف امام حملة التجني التي تتعرض لها.





جلسة بعبدا كانت حافلة بالمواقف ومعها بعض القرارات. لا يجوز بعد اليوم السكوت عن التجني المتصاعد، كان اول الكلام الرئاسي، فبعض الذين ينتقدون عمل الدولة ومؤسساتها اليوم هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنين وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، كما قال رئيس الجمهورية..



فيما قول رئيس الحكومة لم يخرج عن هذا السياق، كاشفا عن ارتكابات وحسابات انتخابية رصدت في سجلات المساعدات المالية للعائلات المحتاجة، ما ادى الى تاخير توزيع تلك المساعدات، وقد يكون هذا الاكتشاف سبب الحملة الشعواء على الحكومة كما قال الرئيس دياب. وعلى الحكومة كان ثناء كتلة الوفاء للمقاومة لارجائها توزيع المساعدات الى حين تدقيق الجداول والاسماء، فيما دانت الكتلة منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت طوال السنوات الماضية اعداد جداول المساعدات الحكومية.



الحكومة التي فتحت اعتمادا باربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، ما زالت خطتها المالية قيد النقاش، على ان يكون للرئيس حسان دياب اطلالة مالية اقتصادية بعد نحو ساعة من الآن.



وبعد نحو خمسة ايام ستكون الجلسة العامة لمجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في قصر الاونسكو بدل مجلس النواب، نزولا عند ضرورات كورونا.



كورونا التي سجلت اليوم ارقاما خيالية في اميركا مع وفاة خمسة آلاف مصاب خلال اربع وعشرين ساعة، وزادت من اضطراب الرئيس دونالد ترامب، المتهم الاول – وقراراته المتهورة – بخطف ارواح الاميركيين. فيما الاوروبيون ليسوا باشفى حالا، مع تقديرات منظمة الصحة العالمية عن بلوغهم عين العاصفة.. اما الصين التي قامت من قلب العاصفة، فمدت خيوط العون ولا تزال في كل اتجاه، ووصلت اليوم الى لبنان مع مساعدات تسلمتها وزارة الصحة عبارة عن ثلاثة آلاف وحدة من فحص PCR ومئتي جهاز قياس حراري.