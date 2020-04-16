شريم: نتمنى على النواب اقرار قوانين استرداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وانشاء محكمة مالية ورفع الحصانات

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غردت وزيرة المهجرين غادة شريم عبر حسابها على موقع "تويتر": "تمهيدا لاسترداد الاموال المهربة والمنهوبة، وكي تتمكن الحكومة من وضع حد لمهزلة الفساد التي نعيشها، نتمنى على النواب الكرام إقرار القوانين التالية في جلسات الأسبوع المقبل:

1- اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.

2- اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.

3- اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.

4- اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى الشأن العام".