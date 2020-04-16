بالتفاصيل: توزيع الاصابات بكورونا في لبنان بحسب الأقضية!

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توزعت الاصابات بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية لغاية تاريخ اليوم 16 نيسان 2020 على الشكل التالي:
المتن: 138 اصابة.
بيروت: 114 اصابة.
كسروان: 76 اصابة.
بعبدا: 56 اصابة.
جبيل: 47 اصابة.
بشرّي: 64 اصابة.
زغرتا: 33 اصابة.
طرابلس: 14 اصابة.
عكّار: 26 اصابة.
البترون: 17 اصابة.
الشوف: 19 اصابة.
عاليه: 17 اصابات.
صيدا:12 اصابات.
الكورة: 6 اصابات.
بعلبك: 4 اصابات.
صور: 9 اصابات.
المنية الضنية: 3 اصابات.
بنت جبيل: 3 اصابات.
قيد التدقيق: 2 اصابات.
زحلة: اصابة واحدة.
النبطية: اصابة واحدة.
مرجعيون: اصابة واحدة.