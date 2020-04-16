بالتفاصيل: توزيع الاصابات بكورونا في لبنان بحسب الأقضية!

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توزعت الاصابات بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية لغاية تاريخ اليوم 16 نيسان 2020 على الشكل التالي:

المتن: 138 اصابة.

بيروت: 114 اصابة.

كسروان: 76 اصابة.

بعبدا: 56 اصابة.

جبيل: 47 اصابة.

بشرّي: 64 اصابة.

زغرتا: 33 اصابة.

طرابلس: 14 اصابة.

عكّار: 26 اصابة.

البترون: 17 اصابة.

الشوف: 19 اصابة.

عاليه: 17 اصابات.

صيدا:12 اصابات.

الكورة: 6 اصابات.

بعلبك: 4 اصابات.

صور: 9 اصابات.

المنية الضنية: 3 اصابات.

بنت جبيل: 3 اصابات.

قيد التدقيق: 2 اصابات.

زحلة: اصابة واحدة.

النبطية: اصابة واحدة.



مرجعيون: اصابة واحدة.