ابوشرف يشكر الرئيس عون والحكومة لتخصيص اعتماد اضافي للقطاع الاستشفائي

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على اثر موافقة مجلس الوزراء على تخصيص اعتماد بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة لبنانية للمستشفيات والاطباء، اصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف بيانا اكد فيه على الآتي:



١- اثمرت الاتصالات التي اجريناها مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن مستحقات المستشفيات والاطباء، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على طرح الرئيس عون من خارج جدول الاعمال تخصيص اعتماد بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة، من اصل ٦٠٠ مليار ليرة كانت مرصودة في موازنة العام ٢٠١٩، ولم يتم حجزها، ما اضطر الحكومة الى اصدار مرسوم يقضي بتخصيص اعتماد اضافي بهذه القيمة لتحويله الى مجلس النواب بصفة معجل لاقراره في اقرب جلسة.

٢- نشكر الرئيس عون والحكومة على تجاوبهما والاخذ بوجهة نظرنا في الوقت المناسب، الامر الذي سينعكس ايجابا على القطاع الطبي- الصحي- الاستشفائي في هذه الظروف الصعبة.



نقيب الاطباء

البروفسور شرف ابو شرف