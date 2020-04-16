وزير الصحة اكد لنقابة اصحاب المستشفيات التوافق على دفع المستحقات

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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، وفدا من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، وتناول البحث الأوضاع المالية لهذه المستشفيات.





حسن

وشدد الوزير حسن على "أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص بالتعاون مع القطاع الصحي العام لحماية الإنسان في أمنه الصحي في لبنان". وقال: "ان الأزمة الإقتصادية ضاغطة وكذلك التحديات التي تواجهها المستشفيات الخاصة بكل أبعادها، ولكن الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة العامة حريصتان على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات"، مؤكدا أنه "سواء في العلن أم في الكواليس، يتوافق الجميع على دفع مستحقات المستشفيات".





ولفت إلى أن "الوزارة بادرت وباشرت في الاتفاق على ما سلف من حقوق متصلة بالأشهر الستة الأخيرة من العام 2019"، مؤكدا أن "الوزارة تقف إلى جانب النقابة لتحصيل الحقوق المشروعة".





هارون

أما النقيب هارون، فشكر وزير الصحة على الإهتمام بأوضاع المستشفيات والصعوبات التي تمر فيها، وقال: "اننا نحاول التخفيف من وطأة المشاكل التي نعاني منها ونحاول ألا تنعكس على المواطن بالدرجة الأولى وعلى العاملين في المستشفيات بالدرجة الثانية".



وإذ أسف لما أعلنه احد المستشفيات في شأن إقفاله، أمل أن "يتم التوصل، من خلال المساعي التي يبذلها وزير الصحة وجميع الذين يقدمون المساعدة إلى حلحلة المشكلة المادية التي تعاني منها المستشفيات لتحقيق الإستمرارية". وأكد "وضع كل الطاقات الإستشفائية بتصرف وزارة الصحة خصوصا في هذا الظرف الصعب من الناحيتين المادية والصحية".