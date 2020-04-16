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وسقط الوهم (رزق الله الحايك)

16
APRIL
2020
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 رزق الله الحايك -

لا شك ان العام 2020 هو من اقسى الاعوام التي مرّت على الشعب اللبناني خلال فترة ما بعد الحرب، وربما هو العام الاقسى اقتصاديًا منذ نشوء دولة لبنان الكبير.


ويحيط الغموض بمستقبل جيل التسعينات الذي يجد نفسه غير قادرٍ على تأسيس غدٍ يليق بطموحاته ويتلاقى على الأقل مع مستوى معيشة الجيل الذي سبقه.


ومما لاشك فيه، ان الدولة اللبنانية ما عادت قادرة على تجاهل وضع الاستراتيجيات الطويلة والمتوسطة الأمد والمراهنة حصرًا على تدفقاتٍ ماليةٍ آتية من الخارج، هربًا من الضرائب او الازمات في الاسواق العالمية او طمعًا بالفوائد المبالغ بسخائها.


ولكن على الرغم من كل هذه السوداويّة التي يبدو انها ستطول لبضعة سنوات، يمكن اضفاء صفةٍ جوهريةٍ على العام 2020 هي صفة "سقوط الوهم"، ما يمكّن من ازالة الاساطير التي طبعت السياسات العامة والتأسيس لغدٍ مشرقٍ مبنيٍ على الأسس الاقتصادية العلمية، لا على التنجيم المالي والمحاسباتي الذي طبع السياسات الحريرية منذ الطائف حتى اليوم.


فمع سقوط وهم النمو الذي تبين انه مجرد أرقامٍ تجميليّة تضاف الى موازنات المصارف، اصبح بالامكان الانطلاق بمسيرة التنمية التي تنهض بمختلف القطاعات والمناطق.


ومع سقوط وهم تثبيت الليرة مقابل الدولار الاميركي على سعرٍ غير واقعي هو 1507.5، اصبح من الممكن ان نوقف استقدام العمالة الرخيصة وتشغيل لبنانيين بدلًا منهم بأجرٍ مقبول، قادر على تأمين ابسط مقومات الحياة لهم.


ومع سقوط وهم السمعة الدولية ووهم قدسية الالتزام بدفع الديون الى ما لا نهاية، في عملية اعادة توزيع شيطانيةٍ للثروة من تحت الى فوق، اي من الفقراء ومتوسطي الحال الى اصحاب الاموال، اصبح من البديهي ان تعطي الدولة الأولوية في انفاقها وفي رعايتها الى من هم الاكثر حاجة اليها.
ومع سقوط وهم العقار خصوصًا انه من المتوقع انخفاض اسعاره بشكل دراماتيكي مع اعادة هيكلة المصارف، سيتوجه المتمّولون الى استثمار اموالهم في مشاريع انتاجية ومستدامة بدل المضاربة في سوق العقارات والشقق والمراهنة على تحقيق ارباح مضاعفة من دون جهدٍ وبغياب اي قيمةٍ اقتصاديةٍ مضافة.


ومع سقوط وهم رياض سلامة، سيتعلّم اللبنانيّون ان الاشخاص غير مقدّسين وما عملية تقديسهم الا نتيجة تآمرٍ اعلاميٍ مدفوع ومصلحةٍ خارجية مشبوهة. وبالتالي وبعد نبذهم للمبخّرين من إعلاميين ومن مدعي الخبرة الاقتصادية الذين هللوا لحكمة الحاكم، سيرفض اللبنانيّون تأبيد المناصب وعبادة الافراد، وسيطالبون ولكن بجدّية هذه المرّة بمحاسبة من هندس نظامًا ماليًا اعتقدوه مجانيًا ومؤبدًا فاكتشفوا انه ليس سوى عمليةٍ احتياليةٍ بلغت كلفة خسائرها 83 مليار دولار، ستدفع من جيوبهم بعدما تبخّرت حسابات مدخراتهم.


في النهاية، سقوط الوهم هو حجر الاساس في عملية اعادة بناء الوعي. واعادة بناء الوعي هو اول عملية اصلاحية نحن بأمسّ الحاجة اليها لكي نفهم الحقيقة كما هي ونشخّص الواقع بموضوعية، كي نقدر على معالجة امراضنا الاقتصادية والمالية ومن ثم السياسية. فمن دون تشخيص سيبقى المرض يفتك بنا من دون ان نجد العلاج المناسب، والتأخير بالتشخيص يصعّب العلاج ويعقّد التعافي. واليوم سندفع غاليّا ثمن ثلاثة عقودٍ من المرض لكننا على الرغم من ذلك اصبحنا نملك أمل الشفاء والنهوض.


لذلك، وبناءً على ما سبق، يبقى العام 2020 الاصعب لكنه على الاقل خالٍ من الاوهام ويؤسس لغدٍ افضل.

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