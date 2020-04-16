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3 اصابات كورونا جديدة في صور

16
APRIL
2020
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واصل رئيس مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي الدكتور جلال حيدر بالتنسيق مع طبابة الاقضية التابعة للمصلحة في صيدا وصور وجزين، وقسم الترصد الوبائي فيها وبالتعاون مع البلديات والاجهزة الامنية، متابعة كافة الامور المتعلقة بمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد، لاسيما تقصي اوضاع حالات المواطنين الايجابية المعلنة لجهة المقيمين والمغتربين على مستوى القرى والبلدات الجنوبية الواقعة ضمن نطاق المحافظة ورصد المخالطين لهم وفقا للمنهجيةالمتبعة في الوزارة.

 

يذكر انه استنادا لمتابعة طبابة القضاء، لا زال معدل الحالات المصابة بالعدوى حتى اليوم في مدينة صيدا وقضائها 12 من بينها أربعة من المغتربين الذين توافدوا اخيرا من الخارج، أما في قضاء صور فقد سجلت ثلاث اصابات جديدة لمغتربين مقيمين في ليبيريا عادوا إلى لبنان على متن طائرة خاصة، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المثبتة مخبريا فيها إلى 9، فيما يجري مراقبة اوضاع حجر 5 مغتربين في جزين التي لم تسجل اي اصابات.

 

وتمنت المصلحة من المواطنين المقيمين والمغتربين كافة الذين أصيبوا بالعدوى، التزام الحجر المنزلي حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع بشكل عام.

جولة
وعلى صعيد اماكن العزل المنزلي التي وضعت بالتصرف، اجرت طبابة القضاء جولة على فنادق المونس في بلدة الصرفند ومنتزه ابو ديب في القاسمية والمونتانا في المروانية، واكدت خلالها توافر جميع الشروط الصحية اللازمة لعملية الحجر فيها، في حال تم اعتمادها من قبل الوزارة بشكل رسمي.

 

المستشفيات
وفيما يتعلق بالمستشفيات فقد واكب فريق مصلحة الصحة انطلاقة مستشفى صيدا الحكومي اللافتة التي تجسدت بإجراء الفحص الاستباقي لأكبر عدد ممكن من الطواقم الطبية ومختلف فئات المجتمع، لاسيما الاكثر عرضة للاصابة بهدف رصد الحالات الإيجابية الفعلية بارقام محددة لاحتواء الفيروس، بالاضافة الى آلية تجهيز المستشفى، بفحص ال PCR بعد رفع جهوزية فريقه الطبي الذي خصص طابقا في المستشفى لاستقبال مرضى الكورونا.

 

كما جال في مستشفى حمود الجامعي في المدينة الذي اعتمد من وزارة الصحة، وأطلق وفق هذه الخطوة عملية فحص الفيروس بواسطة العيادات الجاهزة خارج مبنى المستشفى.

 

كما واكب في هذا المجال تأمين مستشفى الهمشري عبر مؤسسات الأونروا المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان إجراء فحص فيروس كوفيد 19 المستجد الخاص بهم.

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