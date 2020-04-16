ابو شرف اتصل بالرئيس عون لطرح صرف مستحقات الاطباء والمستشفيات في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الاعمال

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اتصل نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف برئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم، وطلب اليه طرح بند مستحقات المستشفيات والاطباء البالغة 600 مليار ليرة التي كانت مرصودة في موازنة 2019 ولم تحجز، في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، والطلب الى الحكومة اصدار مرسوم بحجز اعتماد اضافي واحالته الى مجلس النواب لاقراره واصداره بقانون في اسرع وقت ممكن، خصوصا ان المستشفيات بدأت بالاقفال تباعا.

ووعد رئيس الجمهورية بمتابعة الموضوع وصولا الى ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم لمساندة القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي في هذا الظرف العصيب، ونظرا للجهود التي يبذلها الاطباء والمستشفيات على حد سواء، والمخاطر التي يتعرضون لها وهم الذين يشكلون خط الدفاع الاول في مواجهة خطر فيروس كورونا.

كذلك اتصل ابوشرف برئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بشأن دفع هذه المستحقات، وربط التعرفة بمؤشر غلاء المعيشة وبسعر صرف الدولار الفعلي. ووعد كنعان بالسعي لتحقيق هذا الامر عبر مرسوم في مجلس الوزراء يحال الى مجلس النواب ليصبح قانونا نافذا.