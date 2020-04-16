living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابو شرف اتصل بالرئيس عون لطرح صرف مستحقات الاطباء والمستشفيات في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الاعمال

16
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اتصل نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف برئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم، وطلب اليه طرح بند مستحقات المستشفيات والاطباء البالغة 600 مليار ليرة  التي كانت مرصودة في موازنة 2019 ولم تحجز، في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، والطلب الى الحكومة اصدار مرسوم بحجز اعتماد اضافي واحالته الى مجلس النواب لاقراره واصداره بقانون في اسرع وقت ممكن، خصوصا ان المستشفيات بدأت بالاقفال تباعا. 
 
ووعد رئيس الجمهورية بمتابعة الموضوع وصولا الى ادراجه على جدول اعمال  جلسة مجلس الوزراء اليوم لمساندة القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي في هذا الظرف العصيب،  ونظرا للجهود التي يبذلها الاطباء والمستشفيات على حد سواء، والمخاطر التي يتعرضون لها وهم الذين يشكلون خط الدفاع الاول في مواجهة خطر فيروس كورونا. 
 
كذلك اتصل ابوشرف برئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بشأن دفع هذه المستحقات، وربط التعرفة بمؤشر غلاء المعيشة  وبسعر صرف الدولار الفعلي. ووعد كنعان بالسعي لتحقيق هذا الامر عبر مرسوم في مجلس الوزراء يحال الى مجلس النواب ليصبح قانونا نافذا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout