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أمطار وضباب.. استعدوا للبرد والبرق والرعد!

16
APRIL
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى فترة بعد الظهر خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية حيث يتحسن الطقس تدريجا.

 

وجاء في النشرة الآتي:

 

الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحيانا. ينحسر تدريجا اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الجمعة.

 

الطقس المتوقع في لبنان

 

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى من دون تعديل على الجبال والداخل والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من الظهر فيتحول الطقس إلى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات. يتساقط رذاذ محلي فترة قبل الظهر وأمطار محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ومن المتوقع ان تشتد خلال الليل مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى فترة بعد الظهر خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية حيث يتحسن الطقس تدريجا.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملموس في درجات الحرارة على الجبال.

الأحد: قليل الغيوم ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

 

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 13 إلى 22 درجة، في الجبال من 10 إلى 17 درجة وفي الداخل من 8 درجات الى 21 درجة.

 

- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية، ناشطة ليلا، سرعتها بين 15 و40 كم/س

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: 50 و85 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,05 ساعة غروب الشمس: 19,11

 

 

 

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