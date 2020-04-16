بيانَا المصرف والمصارف هما بيانان سياسيان وليسا ماليين ويشكلان رأس جبل جليد الخلاف المتكوّن بين الطرفين

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كان ملفتاً مضمون بيان «مصرف لبنان» وتوقيته، والذي يعرض فيه مبرّرات اعتماده بشكل جزئي «المعايير المتعلقة بعرض التقارير والإفصاح عنها» واستبعاده بعض المعايير والمعالجات المحاسبية في سياق تطبيقه لمعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS»، وكذلك كان مُلفتاً بيان «جمعية المصارف» الذي أصدرته عقب بيان المصرف المركزي، وجاء تحت عنوان «عن القرش الأبيض واليوم الأسود»، وأمّا مضمونه فحمل إشارة واضحة إلى مشكلة نَشأت بين مصرف لبنان وجمعية المصارف.

وفيما اعتبر مرجع سياسي انّ «بيانَي المصرف والمصارف هما بيانان سياسيان وليسا ماليين»، وقرأ فيهما «فَجاجة» لا نظير لها ولا سابق لها»،

قالت مصادر مالية لـ»الجمهورية»: انّ هذين البيانين يشكلان رأس جبل جليد الخلاف المتكوّن بين الطرفين منذ انكشاف أزمة السيولة من خلال عجز المصارف عن تلبية طلبات سحب أصحاب الودائع، والإرباك الذي تسبّب بأزمة عدم ثقة حَدَت بالطرفين الى اتخاذ تدابير وإصدار تعاميم كانت تتغيّر وتختلف من يوم لآخر. واللافت هنا انّ جمعية المصارف تحاول التنَصّل من مسؤوليتها منفردة، عن تأمين الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وفي ذلك رد على السلطة السياسية وعلى مصرف لبنان في آن معاً».





وإذ أشارت المصادر الى انّ «بيان «مصرف لبنان» يعكس انّ الإدارة المسؤولة فيه قررت، اعتباراً من 2007، في عداد حساباته وبياناته المالية السنوية والإبلاغ عنها، أن تعتمد معايير جديدة لم تكن تعتمدها من قبل، لا بل انها مَزجت فيها بين عدة مصادر»، قالت: مقابل إمكانية تغيير طرق تقييم المخاطر وأساليب عرض البيانات المالية التي تتيحها المعايير الدولية، هناك موجب يفرض بيان الأسباب والظروف التي تبرّر هذا التغيير، فضلاً عن بيان الأرقام والأرصدة التي كان يمكن أن تنتج عن تطبيق القواعد السابقة. وهنا لا بد من طرح سؤال لا يستطيع الإجابة عنه سوى الجهة التي كانت تطّلع على هذه البيانات والتقارير المعززة لها، والمفترض أن يكون وزير المالية، ومن يمكن أن يؤكد أو ينفي اليوم بعد مرور 13 سنة على هذه الوقائع، فهل بنى المركزي بيانه لهذه الناحية على قاعدة «أنّ الملك قد مات»؟!

قطبة مخفية

في هذا السياق، كشف مصرفيون لـ»الجمهورية» انهم «لا يطّلعون عادة سوى على بيان مختصر غير مُرفق بأية معلومات أو إيضاحات».

واستغرب هؤلاء «كيف يمكن لمصرف لبنان أن يعفي نفسه من الالتزام بالمعايير الدولية للإبلاغ المالي، وفي الوقت نفسه يُلزِم، لا بل يتشدد في إلزام المصارف بتطبيقها من دون أي اجتزاء، لا سيما المعيار رقم 9 المتعلق بالأدوات المالية، ورقم 10 المتعلق بالملاءة المالية، واللذين أدى تطبيقهما معاً إلى إظهار المصارف اليوم بوضعية «إفلاس تقني» بعد تعليق الدولة تسديد «اليوروبوندز» واستفحال عجز خزينة الدولة ومديونيتها وأزمة السيولة، هناك بالتأكيد «قطبة مخفية» في ما يرمي إليه مصرف لبنان ؟!

التمييز بين الخسائر

والبارز في هذا السياق أيضاً، ما أكد عليه خبير في الشأن المحاسبي والمالي لـ»الجمهورية» لناحية «وجوب التمييز بين الخسائر المحتملة وتلك المحققة فعلاً، وبيان الفرق بين تحقق إفلاس التاجر بموجب حكم قضائي يؤدي إلى إخراجه من السوق وشَطبه بنتيجة توقفه عن سداد ديونه واستحالة معالجة أوضاعه خلال مهلة محددة، وبين «تعليق» الدولة تسديد سندات دينها مؤقتاً بانتظار التفاوض، باعتبارها سلطة ذات سيادة لا حدود لها في فرض الضرائب، واتخاذ التدابير المُدِرّة للإيرادات وإن كان ذلك على المدى البعيد، وباعتبار انّ الدولة مستمرة في الوجود مهما بلغت مديونيتها، وهي أصلاً تمتلك من الموجودات والأصول والمرافق القابلة للبيع أو للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك عندما تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية ما يمكّنها من أن تغطّي ديونها وإن بعد سنوات!

وسألت «الجمهورية» مرجعاً كبيراً حول محاولات الهروب من المسؤولية، فقال: من الأساس كانت هذه الصورة جَلية بالنسبة إلينا، هناك 3 مصادر لضرب المواطن: الدولة بالدرجة الاولى، والمصرف المركزي بهندساته التي أنهكت الخزينة وفرّغتها، والمصارف بكل الموبقات التي ارتكبتها وما تزال.

ومن هنا كانت الوقفة الاعتراضية الصلبة ضد المشاريع المتسرّعة، لا بل المشبوهة، التي طرحت للمَس بأموال المودعين النظيفة إن عبر ما سُمّي «الكابيتال كونترول» او «جريمة الهيركات»، مع التأكيد مجدّداً على انّ أموال المودعين هي حقوق مقدسة، حَماها الدستور، ولا يجوز المسّ بها على الاطلاق. هناك «مثلّث مسؤول» هو الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعلى هذا المثلّث مسؤولية ردّ الحقوق الى أصحابها من دون المسّ بودائعهم، إن كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر».