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مخاوف من "ربيع ساخن" في المنطقة ؟

16
APRIL
2020
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على الحدود مع سوريا، فعادت "حرب المسيّرات" الإسرائيلية لتضرب مجدداً في مواجهة "حزب الله" مستهدفةً جيب شيروكي كانت على متنه عناصر للحزب عند "جديدة يابوس" من دون أن يسفر الهجوم عن إصابة أي منهم .

المحللون العسكريون الذي رأوا في هجوم "جديدة يابوس" نوازع إسرائيلية تصعيدية لإعادة كسر قواعد اللعبة التي أرستها أخيراً "حرب المسيّرات" بين إسرائيل والحزب، أعربوا في الوقت عينه عن توجسهم من دواعي تسريع إسرائيل وتيرة حربها الاستخبارية والأمنية مع "حزب الله" في الآونة الأخيرة، سيما وأنّ هذا الأمر قد يُستشف منه أنّ إسرائيل لديها "أجندة ما" تعمل على تنفيذ روزنامتها بمعزل عن كل الظروف الطارئة المفروضة في زمن "كورونا"، خصوصاً وأنّ بعض التقارير كانت قد تحدثت عن مخاوف من "ربيع ساخن" في المنطقة يشمل سيناريوات مواجهة عسكرية تتحضر لها إسرائيل على الجبهتين اللبنانية والسورية.

نداء الوطن
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