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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"







وكأن اللبناني بات يعيش يومياته على وقع عدادين عداد الاصابات بكورونا وعداد سعر الدولار..



ففي ارقام كورونا سجلت اليوم سبع عشرة اصابة جديدة ليصل عدد الاصابات المثبتة مخبريا الى 658 فيما وصل العدد في العالم الى مليوني اصابة نصفهم في اوروبا مقابل تسجيل مئة وثلاثين ألف حالة وفاة.



وفي غمرة هذا الواقع أعلنت منظمة الصحة العالمية اختبار ثلاثة ادوية لعلاج هذا الوباء وتتابع مع جميع الشركاء سبل تسريع البحث العلمي فيما توقع الطبيب الفرنسي ديدييه راوول نهاية كورونا في الاسابيع المقبلة.



واذا كان عداد كورونا مضبوطا في لبنان ما دفع وزير الصحة حمد حسن الى القول إننا تفوقنا بالنقاط على كورونا لكن ليس بالضربة القاضية ونسير بالطريق الصحيح لتسجيل النصر".



إلا ان سعر الصرف الدولار بقي متفلتا وسجل اليوم مستويات مرتفعة.





وعشية جلسة ثانية هذا الاسبوع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، لاستكمال البحث في الخطة الاقتصادية الانقاذية واصل الدولار تحليقه لدى الصرافين وكسر عتبة الـ3000 ليرة. وفي تداعيات ارتفاع الدولار وتفاقم الازمة الاقتصادية.



قفز واقع قطاع المستشفيات الى الواجهة بعد دق ناقوس الخطر وتحذير عدد منها من الاقفال اذا لم تعالج مشاكلها المالية ولم تسدد مستحقاتها أولى هذه المستشفيات مستشفى سيدة لبنان في جونية اتخذ قرار الاقفال واعلن التوقف عن العمل اعتبارا من 16 أيار المقبل..



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"





بانتظار توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لعقد جلسة تشريعية لإقرار جملة من المشاريع والقوانين الملحة والتي من المفترض ان يكون موعدها قبل شهر رمضان المبارك بقيت الدعوة الأخرى لرئيس المجلس لقراءة الفاتحة والترحم على (الهيركات) تتردد أصداؤها من طاولة مجلس الوزراء حيث تحول هذا المشروع الى مشروع لقيط ومن هناك إلى كل المشهد الداخلي.



والى حين ان تعيد الحكومة صياغة خطتها الاصلاحية والاقتصادية لتقديم بدائل لسد الفجوة المالية المقدرة بتسعة وخمسين مليار دولار ستكون هذه المسألة محور كلمة يتوجه بها الى اللبنانيين يوم غد رئيس الحكومة حسان دياب.



عداد الإصابات بكورونا في لبنان سجل اليوم سبع عشرة حالة رفعت الحصيلة الى ستمئة وثمان وخمسين وبالتزامن فانه ينتظر ان يحدد موعد جديد للبدء بتوزيع المساعدات المالية للأسر الأكثر عوزا بعد ان كانت قد علقت بقرار من مجلس الوزراء لاعادة تنقيح اللوائح بعدما تبين ان بها شوائب كثيرة ومن هنا رفع السائقون العموميون الصوت اليوم مطالبين باعتماد اللوائح المقدمة من قبل اتحادات النقل البري.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





اصابات الكورونا تخطت المليونين عالميا. أما المقاومة الصحية اللبنانية، فلا تزال تؤتي ثمارها، أقله إلى الآن، حيث أكد وزير الصحة اليوم أن "لبنان يسجل نقاطا ايجابية، لكن العبرة بتسجيل الهدف النهائي". ولفت وزير الصحة إلى ان "ليس هناك من عدوى مجتمعية حتى تاريخه"، مشجعا على استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية، وكاشفا عن رفع عدد فحوص الـ PCR يوميا إلى ما بين 1000 و1500 في اليوم الواحد اعتبارا من الاسبوع المقبل بعدما أمنت منظمة الصحة العالمية عددا وافرا منها للبنان، بناء على كتاب وصلها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وفيما الجهد الرئاسي والحكومي منصب على الشأن الصحي، إلى جانب رسم خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية، وشرحها في اجتماعات مستمرة في السراي، كرر خلالها رئيس الحكومة اليوم أن الهيركات غير مطروح... يواصل المتضررون من أي نجاح حكومي الحملات الاستباقية. وفي هذا الاطار، لفت اليوم الهجوم المباشر والشخصي الأول من نوعه من النائب السابق وليد جنبلاط على رئيس الحكومة حسان دياب، واصفا إياه بالحقود، ومتهما إياه بأنه موظف عن أحد الضباط السابقين... وجبران باسيل.



وفي الموازاة، تتوالى فضائح وزراء الشؤون الاجتماعية السابقين فصولا، خصوصا في موضوع المساعدات التي أكدت معلومات الـ OTV ان الجيش سيبدأ توزيعها غدا. والبارز في الاطار الفضائحي، ان الفريق السياسي الذي تنتمي اليه غالبية الوزراء الذين تعاقبوا على تلك الوزارة في السنوات الاخيرة دأب على المحاضرة بالعفة، والتبشير بمحاربة الفساد، مسلطا الاضواء على الوزارات التي تولاها خصومه السياسيون، لأهداف باتت اليوم مكشوفة.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"





لا وقت نضيعه، والشاغل الوحيد انقاذ الارواح من كورونا..

هو أبلغ رد من منظمة الصحة العالمية على الوباء العالمي دونالد ترامب، الذي اعلن وقف التمويل الاميركي للمنظمة الدولية في عز معركتها مع وباء كورونا.. الرئيس التائه بين تقصيره وقصر نظره فتح حربا اقل ما يقال فيها انها غير انسانية كما وصفتها موسكو..



اما الوصف لحال الاميركيين الواقعين بين الوباءين، فهو مزر مع تسجيل الفين واربعمئة حالة وفاة خلال اربع وعشرين ساعة، فيما الساعات الماضية شهدت حرب تصريحات بين ترامب وحكام الولايات الذين هددوا الرئيس الاميركي بعدم الامتثال لقراراته اذا اصر على فتح الاسواق، غير آبه بتحذيرات القطاعات الطبية المحلية والعالمية.



وهو المسكون بهاجس الخسائر الاقتصادية التي تصيب الاقتصاد الاميركي ان استمر الاغلاق، مع تزامن الكارثة ذات التأثير الانتخابي على بعد اشهر قليلة من فتح صناديق الاقتراع..



في لبنان غلبة بالنقاط على كورونا سجلها الممتثلون للاجراءات كما قال وزير الصحة حمد حسن، فالفحوصات لعينات عشوائية من المناطق جاءت نتائجها سلبية، ما يعني أن ايجابية كبيرة حققها اللبنانيون بمواجهة كورونا، والمطلوب الاستمرار بهذا التجاوب وتحمل المسؤولية لاتمام المهمة..



في المهمة الحكومية، محاولات لانعاش المستشفيات الخاصة، واخرى باعانة العائلات الاكثر فقرا، فيما السجال الاكثر افتقارا للموضوعية هو التصويب على الحكومة في عز معركتها مع الوباءين الصحي والاقتصادي. الخطة الاقتصادية للحكومة لم تكتمل بعد أكد الرئيس حسان دياب في ورشة اقتصادية في السراي، لكنها ستشمل اعادة هيكلة - ليس للدين العام فحسب - بل للقطاع المصرفي ومنه مصرف لبنان، وهو ما لم تجرؤ عليه كل الحكومات.



خطة لن تشمل شيئا اسمه الهيركات كما اكد الرئيس دياب، وكل ما قيل اشاعات بخلفيات سياسية للتصويب على الحكومة.. ومن منزل رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص، صوب الرئيس دياب ناره السياسية على الخصوم، مؤكدا انتماءه لمدرسة الرئيس الحص، مدرسة كل الاوادم واصحاب المبادئ الوطنية، المؤمنين بقيام الدولة.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





كشفت كورونا عوراتنا، فنحن حقيقة نعيش في بلد يعيش "عالهوارة".



ماذا تعني كلمة هوارة؟



هوارة تعني مجموعة من العسكر او الجنود غير المنظمين، وهذا ما نحن عليه فعلا، كلبنانيين.



عندما دقت كورونا ابوابنا في شباط الفائت، شكلت الحكومة لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية للفيروس، وهذه اللجنة بدأت رحلة البحث المستحيل عن الداتا المتعلقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة ومدى جهوزيتها، وعدد الاسرة وغرف العناية الفائقة التي يمكن تخصيصها للكورونا فيها، وحجم الطاقم الطبي والتمريضي، الى ما هنالك من معلومات.



لم تأت اجابة مثل الثانية، واستنزف الوقت بحثا عن المعلومات، التي لم تحسم في شكل نهائي حتى الساعة.





وليزيد الطين بلة، جاءت صرخة المستشفيات الخاصة، التي تطالب الدولة بمستحقاتها، وعدنا جميعا الى البحث عن الداتا، لنكتشف هنا ايضا ان ليس هناك اجابة مثل الثانية.



فبين مليارات الليرات اللبنانية المستحقة للمستشفيات منذ عام 2012، وبين مطالبة وزير الصحة لها بإعداد ملفاتها كافة لدفع ما تبقى من مستحقات عام 2019، وبين المعلومات التي تتحدث عن فواتير وهمية لبعض المستشفيات، ضاعت "الطاسة"، حتى لوحت المستشفيات الخاصة بالتوقف عن العمل، في وقت جاهر بعض النواب مطالبأ بالخروج عن آليات التدقيق في الحسابات عبر ديوان المحاسبة، لان المهم اليوم انقاذ القطاع المنكوب.



المساعدة التي قررت الدولة منحها للعائلات الاكثر فقرا، ولمن أوقفت كورونا مدخولهم المادي اليومي، لم تسلم بدورها من نقص الداتا او التلاعب بها.



فبين اللوائح التي ضخمتها الاحزاب على مدى عشرات السنين في اكثر من وزارة، وبين تلك التي تلاعبت بها البلديات والقطاعات، توقفت المساعدات، واستنزف الوقت مجددا فيما العائلات الفقيرة حقا، تصرخ جوعا.



حتى في عالم المال والارقام، طمست الداتا، لتكشف حكومة المواجهة لاول مرة حجم الهوة المالية، التي تقارب الستين مليار دولار، ولتنطلق المواجهة بين المصارف من جهة، وبين السياسة من جهة اخرى، التي تقرأ بياني حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بتأن ودقة تمهيدا للرد عليهما.



انها الادارة المهترئة، التي قصدت الابتعاد عن الاحصاءات والارقام، واعتمدت في كل حساباتها على التذاكي اللبناني، فأمعنت اللعب على حافة الهاوية، حتى سقطنا جميعا في قعر بلد مفلس، يحتاج اولا واخيرا للاصلاح والداتا الدقيقة.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"





الكورونا مضبوط ، الدولار غير مضبوط ، أما الحدود اللبنانية - السورية فمنتهكة جوا وسائبة أرضا.



ففيما اللبنانيون يواصلون حجرهم، ولو النسبي، على الأرض، إذ بإسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية مستهدفة سيارة لحزب الله في منطقة جديدة يابوس.



طبعا لا حاجة للقول والتكرار إن الإستهداف مدان ويشكل خرقا للسيادة اللبنانية ولاسيما أنه يستهدف أشخاصا لبنانيين ، لكن الأسئلة التي توجه إلى الأجهزة الأمنية كثيرة ، منها: كيف تمر سيارة على الحدود اللبنانية - السورية غير السالكة على الخطين؟ فالدولة اللبنانية أصدرت قرارا، مبدئيا، بإغلاق الحدود، كذلك فعلت الدولة السورية وذلك حرصا على سلامة الناس في لبنان وسوريا، فلماذا وكيف ينتهك قرار الدولتين؟ وهل أصبح قرار حزب الله منفردا أقوى من قرار الدولتين اللبنانية والسورية مجتمعتين؟ إن الدولة اللبنانية مطالبة بالإجابة ، خصوصا أن آلاف اللبنانيين ينتظرون إعادة فتح الحدود الجوية أمام عودتهم الملحة ، فيما الحدود البرية تفتح أمام بعض السيارات غب الطلب.



ماليا الدولار لامس حدود ال 3020 ليرة، فيما الحكومة لا تزال منكبة على دراسة الخطة الاقتصادية! وبين تحليق الدولار ودراسات الحكومة سجل الكورونا رقما معقولا ومقبولا تمثل في تسجيل سبع عشرة اصابة، لكن غير المعقول وغير المقبول تمثل في ما اقدمت عليه وزيرة العدل ماري كلود نجم، فبعد مماطلة استمرت حوالى الشهر قررت نجم ان تفرج عن مرسوم التشكيلات، فوقعت عليه لينتقل من الجارور الى.. النور.



لكن المرسوم المنتظر كان حظه سيئا، اذ جزأته نجم الى مرسومين، ما يشكل بدعة قانونية غير مسبوقة، ففي تاريخ القضاء اللبناني لم يحصل ان جزئت التشكيلات القضائية بمرسومين، فمن اوحى لنجم السير بهذا الخيار؟ والا تعرف نجم انه لا يمكن تجزئة المرسومين لانهما متداخلان؟ فثمة قضاة نقلوا من القضاء العسكري الى القضاء العدلي، وبالعكس، وبالتالي فانها بعملها هذا تكون قد عرقلت التشكيلات ككل، هي قالت لل "أم تي في" قبل قليل ان المرسومين سيصدران بالنتيجة في مرسوم واحد.



فهل هذا ما تريده : ان توقف التشكيلات القضائية كلها بمرسومين وتوقيعين، بعدما عجزت عن مواصلة ايقاف التشكيلات بمرسوم واحد من دون توقيع؟



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"





بين نادي المشاغبين ومدرسة الآدميين اختار حسان دياب أن ينال شهادة حسن سير الأمور من رجل سليم مر يوما على السراي، فكان عمادة رئاسة الحكومة وبمرتبة شرف من ضمير ما طلب سليم الحص شيئا لنفسه، لكن الجميع يلجأ إليه طلبا للنصح والمشورة،احتكم دياب إلى اكثر رجال الدولة نزاهة وسلك الطريق المستقيم الذي قاده إلى عائشة بكار، متخطيا الألغام السياسية وأضلاعها الثلاث جعجع الحريري وجنبلاط، ودياب المتأثر صوتا وحكما باداء سليم الحص سعى الى استيراد الحكمة من رأس حكمائها في أمس اللحظات مصيرية، والحاجة لاتخاذ قرارات بأبعاد وطنية لا طائفية ولا مذهبية، فكانت هذه الزيارة وكان لقاء العودة إلى المدرسة التي تربينا على ثوابتها.



والحص ليس فقط ضميرلبنان بل هو عنوان لفكرة الدولة ولا يمكن التفكير بالإصلاح من دون العودة لمبادئه، قال دياب كلامه وحمل تنويه الرئيس سليم الحص حول عمل الحكومة وطريقة تعاطيها مع وباء القرن، وانصرف إلى خلية العمل في السرايا الحكومية، ومن لقائه مع الهيئات الاقتصادية أجرى مسحا اقتصاديا شاملا، وأطلق سلسلة اقتراحات لبرنامج اقتصادي مبني على الصناعة والزراعة والقطاع المصرفي.



اما القطاع السياحي ففي وقته المناسب لتحريك الدورة الاقتصادية، رسم دياب ممرا آمنا لانتشال الاقتصاد من عجزه من خلال تخفيف الواردات وزيادة الصادرات للبلد، وقال هناك مقترحات عديدة في هذا الصدد وسيقوم الوزراء المختصون بدرس هذا الموضوع ويرفعون البرامج المقترحة، وقال دياب نحن الحكومة الاولى التي تجرأت على التحدث عن هذه الفجوة الكبيرة لأننا في اول الطريق قلنا إننا سنكون شفافين .



فإن أقصر الطرق الى ردم الفجوة تكون بحفظ أموال المودعين من خلال تنشيط الزراعة والصناعة، وجعل هؤلاء المودعين صغارا وكبارا شركاء مساهمين في إحياء القطاعات المنتجة وتوفير بدائل من مليارات تدفع للاستيراد في مقابل ملايين قليلة تستوفيها الخزينة من التصدير، وإذا ما تبنت الدولة سياسة الاكتفاء الذاتي زراعة وصناعة فإنها تتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة البطالة عن طريق الاستعانة باليد العاملة اللبنانية بدلا من استجداء تسعمئة ألف وظيفة عند أبواب سيدر وغيرها.



في زمن كورونا فإن اقتصادات كل الدول أصيبت بمقتل وما بعد كورونا يؤسس لأنظمة عالمية جديدة في الاجتماع والاقتصاد والمال وحتى الأمن ..لكن إسرائيل ما قبل الكورونا وما بعده ستظل العدو الذي لا يؤتمن جانبه وفيما الوباء يأكلها اقدمت على خرق قواعد الاشتباك المعمول بها منذ حرب تموز مرة أخرى.. فبعد اعتدائها الفاضح بالمسيرات على الضاحية الجنوبية الصيف الفائت أقدمت اليوم بلا وازع ولا رادع على ارتكاب جريمة جديدة عند الحدود السورية اللبنانية فاستهدفت مسيراتها بصاروخين سيارة تابعة لحزب الله أفرغت إسرائيل حقدها.. لكن العملية حفظت بملف "شي فاشل".