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مقدمة نشرة الاخبار المسائية للOTV - الاربعاء 15 نيسان 2020

15
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اصابات الكورونا تخطت المليونين عالمياً. أما المقاومة الصحية اللبنانية، فلا تزال تؤتي ثمارها، أقلَّه إلى الآن، حيث أكد وزير الصحة اليوم أن "لبنان يسجل نقاطا ايجابية، لكنَّ العبرة بتسجيل الهدف النهائي". ولفت وزير الصحة إلى ان "ليس هناك من عدوى مجتمعية حتى تاريخه"، مشجعًا على استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية، وكاشفاً عن رفع عدد فحوص الـ PCR يومياً إلى ما بين 1000 و1500 في اليوم الواحد اعتباراً من الاسبوع المقبل بعدما أمَّنت منظمة الصحة العالمية عدداً وافراً منها للبنان، بناء على كتاب وصلها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفيما الجهد الرئاسي والحكومي منصب على الشأن الصحي، إلى جانب رسم خارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية، وشرحها في اجتماعات مستمرة في السراي، كرر خلالها رئيس الحكومة اليوم أن الهيركات غير مطروح... يواصل المتضررون من أي نجاح حكومي الحملات الاستباقية. وفي هذا الاطار، لفت اليوم الهجوم المباشر والشخصي الأول من نوعه من النائب السابق وليد جنبلاط على رئيس الحكومة حسان دياب، واصفاً إياه بالحقود، ومتهماً إياه بأنه موظف عن أحد الضباط السابقين... وجبران باسيل.

وفي الموازاة، تتوالى فضائح وزراء الشؤون الاجتماعية السابقين فصولاً، خصوصاً في موضوع المساعدات التي أكدت معلومات الـ OTV ان الجيش سيبدأ توزيعها غداً. والبارز في الاطار الفضائحي، ان الفريق السياسي الذي تنتمي اليه غالبية الوزراء الذين تعاقبوا على تلك الوزارة في السنوات الاخيرة دأب على المحاضرة بالعفة، والتبشير بمحاربة الفساد، مسلطاً الاضواء على الوزارات التي تولاها خصومه السياسيون، لأهداف باتت اليوم مكشوفة.

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