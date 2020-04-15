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مستشفى سيدة لبنان جونيه اعلن التوقف عن العمل الاستشفائي كليا

15
APRIL
2020
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أوضحت إدارة مستشفى سيدة لبنان - جونيه في بيان اليوم، انه "نظرا للأوضاع الإقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عدة جعلت القطاع الاستشفائي يرزح تحت ضغوط مالية هائلة، إلا أن طاقة التحمل لا بد أن تصل إلى حدود يجعل الاستمرار مستحيلا وإلى قرار التوقف عن العمل إجراء حكيما وموجعا لا بد من اتخاذه، وذلك تحديدا مع نهاية العام المنصرم، وازدياد الضغوط والقيود المصرفية على حركة الأموال التي زادت على الوضع الاقتصادي عامل ضغط وإكراه إضافي لتضيق حلقة الضغط أكثر بتفشي وباء الكورونا مؤخرا".

وأشارت إلى أن "ما تقدم أملى على إدارة مستشفى سيدة لبنان مكرهة، إتخاذ القرار بإقفال كافة الاقسام الاستشفائية نهائيا ضمن المستشفى المذكور، وبالتالي التوقف عن العمل الاستشفائي بشكل كلي. وقد بادرت لهذه الغاية الى إبلاغ وزارة العمل برغبتها في الإقفال وفسخ عقود العمل بموجب كتاب تسجل لديها بالرقم ( 4 - 106 ت) تاريخ 14/4/2020، وذلك سندا للفقرة (و) من المادة 50 عمل".

وتوجهت إلى "جميع العاملين لديها سواء في الجهاز الطبي أو الإداري، بهذا البيان لإعلامهم بالقرار المؤسف، وبالتالي فسخ جميع العقود وعلاقات العمل والتعاون التي كانت قائمة وذلك اعتبارا من تاريخ 16/5/2020، شاكرة تعاونهم طيلة الفترة السابقة متمنية لهم التوفيق في حياتهم المهنية".

وتمنت إدارة المستشفى "إعتبار هذا البيان بمثابة التبليغ الفردي والشخصي والعمل بموجبه"، مؤكدة انه "في حال سمحت الظروف ممارسة نشاطها مجددا، ستعاود الاتصال بأعضاء طاقمها الإداري والطبي، للتعاون معهم ومنحهم الأولوية ضمن المهل والشروط التي يحددها القانون". 


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