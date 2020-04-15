وزارة الاتصالات تعلن تخفيض بعض رسومها!

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اعلنت وزارة الاتصالات، في بيان اليوم، انه "إستنادا الى قرار مجلس الوزراء بتطبيق التعبئة العامة، صدر المرسوم رقم 6254 تاريخ 9/4/2020، وبناء على إقتراح وزير الاتصالات المهندس طلال حواط بتخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الإنترنت وشركات نقل المعلومات ISP/DSP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء تسهيلات لمشتركيها في ظل ظروف التعبئة العامة، بلغت نسبة التخفيض 30% للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الانترنت و20% على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات.

وحددت المهلة لنهاية شهر أيار قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وذلك بحسب الاستمرار بتطبيق قرار التعبئة العامة".