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بعد صعوبة نقل جثمان الشاب يوسف الذوقي الى لبنان ... وزارة الخارجية تتحرك!

15
APRIL
2020
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بعد أن أثارت قصة وفاة الشاب يوسف الذوقي في ساحل العاج بظروف صحية غير واضحة حتى الساعة جدل كبير، وبعد تعذر أهل الفقيد على الإتيان بجثمانه ومناشدتهم وزارة الخارجية، ها هي الأخيرة تتحرك، وقد أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي عبر تغريدة على حسابه الخاص بأن الوزارة على تواصل مع سفارتها في ساحل العاج لحل هذه المسألة، قائلاً:

"تتوجه وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي لأسرة الفقيد يوسف الذوقي الذي توفي في ساحل العاج يوم الاحد.

 تقوم الوزارة بالاتصالات اللازمة مع السلطات العاجية المختصّة عبر سفارتنا هناك لتأمين عودة جثمان الفقيد بأسرع وقت، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي سببته جائحة كورونا وصعوبات إجراءات السفر في هذه الظروف.

تشكر وزارة الخارجية والمغتربين حكومة دولة ساحل العاج والجالية اللبنانية على تعاونهم في هذه القضية الإنسانية."

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