هكذا توزّعت الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء

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نشرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث التقرير اليومي حول "COVID-19" ليوم الأربعاء 15 نيسان 2020. وقد تم تسجيل 658 حالة بـ"كورونا" في لبنان منذ 21 شباط 2020.

وقد سُجلت 17 إصابة جديدة بالفيروس اليوم في لبنان، وبحسب تقرير غرفة العمليات، 12 منها بين المقيمين و5 من الوافدين. وهناك 21 حالة وفاة و80 حالة شفاء تام منذ بداية انتشار الفيروس.

وإرتفعت الإصابات بـ"كورونا" في المناطق التالية لتصبح على الشكل التالي:

قضاء المتن: 137 اصابة.

كسروان: 75 اصابة.

بشرّي: 64 اصابة.

بعبدا: 57 اصابة.

عكّار: 26 اصابة.

صور: 9 اصابات.

وانخفضت الإصابات قيد التدقيق إلى 2 ، وفي قضاء البترون إلى 16 اصابة.