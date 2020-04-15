بلدة بقاعية تقرر إزالة مخيم للنازحين السوريين.. والسبب؟

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اعلن المجلس البلدي في بلدة غزة - البقاع الغربي الذي يرأسه محمد المجذوب، في بيان، انه قرر "بالاجماع ازالة المخيم المعروف باسم مخيم (عبدو كلينتون) في البلدة للنازحين السوريين كليا، على اثر الاشكال الذي وقع بين شبان من البلدة ونازحين في المخيم تطور الى تضارب بالآلات الحادة والعصي ونجم عنه اصابات من الطرفين احداها من غزة ادخلت الى العناية المركزة في احد مستشفيات المنطقة".

وعلل المجلس البلدي في غزة القرار انه "اتخذ درءا لردات الفعل التي قد تنشأ جراء اي احتكاك وتحت ضغط اهل غزة الرافضين لبقاء المخيم في خراج بلدتهم".

وسلم قرار المجلس البلدي الى قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه والجهات الامنية المختصة.