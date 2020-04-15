ابو زيد عن لوائح وزراء الشؤون السابقين وبلدية بيروت: لتتجه المساعدات الى مستحقيها بعيداً عن أي تضليل في المعلومات وأي استنسابية

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إنتقد النائب السابق أمل ابو زيد الشوائب التي طبعت لوائح المساعدات الاجتماعية وغرّد قائلاً " حسناً فعل الجيش اللبناني بتعليق المساعدات النقدية الى حين تنقيح اللوائح تحقيقاً لعدالة التوزيع ، وحسناً فعل وزير الشؤون الاجتماعية بتحديد معايير للعائلات المستحقة والأكثر فقراً بعد الشوائب والعشوائية التي طبعت اللوائح الموضوعة من قبل وزراء الشؤون السابقين والتي لا تنمّ عن احترام للعدالة وللانصاف.

ففي خضم الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة وفي خضم أزمة " كورونا " ليس الوقت للمحسوبيات وللاستفادة على حساب هذه العائلات،وهذا الكلام نوجّهه ايضاً الى بعض البلديات وخصوصاً بلدية بيروت لاحترام العدالة والتنوّع فتصل المساعدات الى جميع الفئات من دون تمييز أو تفرقة.

في النهاية ، هذه الاموال والمساعدات هي من خزينة الدولة ، فلتتجه الى مستحقيها بعيداً عن أي تضليل في المعلومات وبعيداً عن أي استنسابية".