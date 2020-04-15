سالم زهران يكشف عن "المشكل الحقيقي في البلد"

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علّق مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران، على قرار وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، الذي اتخذه أمس الإثنين "إرجاء توزيع المساعدات لحين إنتهاء الجيش من التدقيق فيها بناءً على طلب الوزارة نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة".



وفي حديثٍ لبرنامج "بيروت اليوم" عبر قناة الـ "mtv"، قال زهران: لوائح المساعدات لم يعدها رمزي مشرفية، بل ورثها عن الإدارات المترهلة، المشكل الحقيقي في البلد غياب "الرقم الدقيق".



وأضاف، "أما الحل فبتعزيز مكتب الاحصاء المركزي الذي يفتقر لأدنى الدعم، المسؤول وظيفته إيجاد حلول وليس مجرد "النق" و"الحرتقة" و"المزايدة" التي تحاكي الغرائز الشعبوية!".