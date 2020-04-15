الرئيس عون استقبل المفوض العام الجديد للاونروا فيليب لازاريني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المفوض العام الجديد لــ " الاونروا" السيد فيليب لازاريني في زيارة وداعية لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي وممثل الاونروا في لبنان السيد كلاوديو كوردوني والمستشارة القانونية للمنظمة السيدة ماري شبلي، تمنى الرئيس عون للسيد لازاريني التوفيق في مسؤولياته الجديدة، شاكرا له الجهود التي بذلها خلال عمله في لبنان كمنسق للامم المتحدة للشؤون الانسانية لتعزيز العلاقات بين لبنان ومنظمات الامم المتحدة العاملة فيه.

اما السيد لازاريني فقد شكر للرئيس عون الدعم الذي لقيه منه خلال عمله في لبنان، مؤكدا انه سيبقى يعمل من خلال منصبه الجديد لخدمة لبنان.