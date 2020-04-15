ما هو مصدر الهزة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون؟

A + A -

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، انه قد سجل فجر اليوم وحتى الحادية عشرة من قبل الظهر 9 هزات أرضية، حدد موقعها في البحر شمالي مدينة اللاذقية في سوريا.

وشعر بعض المواطنين بهذه الهزات خصوصا بالهزة التي حصلت عند العاشرة والدقيقة الاربعين بالتوقيت المحلي والتي بلغت قوتها 4,7 على مقياس ريختر.

وشعر بالهزة الأرضية أهالي كسروان وبيروت وطرابلس وزغرتا وعدد من المناطق الشمالية.

وذكر المركز بامكان الاطلاع على النشاط الزلزالي في لبنان من خلال استخدام تطبيق lebQuake على الهاتف المحمول.