بالجرم المشهود... توقيف معلمة مدرسة!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد كامل هوية أحد أفراد عصابة جديدة تنشط في عمليات سرقة السيارات نوع "هيونداي توكسون" ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتدعى:

ر. د. (مواليد العام 1980، لبناني)



ونتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت احدى دوريات هذه الشعبة من نصب كمين محكم على اوتوستراد زحلة / بعلبك، نتج عنه توقيف المشتبه بها خلال قيامها بنقل سيارة مسروقة نوع "هيونداي توكسون" من منطقة جبل لبنان، بحيث جرى ضبطها، وقد تبين أنها سرقت بالتاريخ ذاته من محلة الجديدة.

وبالتحقيق معها، اعترفت انها كانت تعمل مدرسة متعاقدة في احدى مدارس منطقة بعلبك-الهرمل، وكان أحد الأشخاص المعروفين من قبلها قد طلب منها أن تعمل معه في عمليات نقل السيارات المسروقة من محلة الحازمية الى البقاع لقاء مبالغ مادية مغرية، ووافقت على ذلك وأقدمت منذ حوالى الشهر على تنفيذ /4/ عمليات نقل سيارات مسروقة.

وسلمت السيارة المسروقة الى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقها بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين.