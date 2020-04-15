النائب إدكار طرابلسي يكشف بحضور وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية عن مبادرته الطبية الإنسانية بالتعاون مع مستشفى معربس‎

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كشف النائب الدكتور إدكار طرابلسي، في حضور وزيري الصحة العامة حمد حسن، والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، والدكتور بول معربس والجهاز الطبي في مستشفى الدكتور جورج معربس، والدكتور ملحم هرموش وفريق النائب طرابلسي الطبي، وشخصيات سياسية وطبية واجتماعية، كشف عن مبادرته الطبية الانسانية بالتعاون مع مستشفى معربس، والتي ستنطلق بعد الأعياد مباشرة من خلال البدء بتوفير العمليات الجراحية كخطوة أولى في مسار تقديمات طبية واستشفائية وإرشادية ستؤمّن تباعا، لأبناء بيروت الثانية آملا في الوقت عينه إقامة مبادرات مماثلة تطال مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون من دون استثناء.

أضاف النائب طرابلسي أننا نجتمع اليوم، في زمن الجائحة المخيفة، ولكن في زمن الأعياد المباركة، لنطلق مبادرة صحيّة اجتماعية إنسانيّة، قد تكون الأولى بين نائب وفريقه من الأطباء ومستشفى في القطاع الخاص، وهي تُقدّم بصيص أمل لأهلنا المتضايقين الّذين لا يحظون بأيّة تغطية صحية والذين قد تشتدّ الضائقة الاقتصادية عليهم أكثر بعد عبور غيمة كورونا.

ووجه طرابلسي التحيّة لوزير الصحة النشيط الدكتور حمد حسن الذي قَبِلَ أن يأخذ كرة النار الملقاة عليه في زمن صعب للغاية ونجح، وإلى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية لعمله في خلق شبكة أمان اجتماعية وعلى تحمّله مسؤولية المساعدات الاجتماعية، وهي لا تقل التهابًا، بأمانة ودقّة ومسؤولية سيعرف قيمتها جميع اللبنانيين بوقت قريب، وقال إنّ عملَكما مع سائر الوزراء في إدارة الأزمة البيئية الاجتماعية المستجدّة وبالطاقات المحدودة المتوفرة بين أيديكما نالت إجماع اللبنانيين وجعلت لبنان مضرب مثل بين الدول في مواجهة أزمة كورونا.

وإذ ضمّ صرخته إلى صرخة النائب إبراهيم كنعان، حمّل النائب إدكار طرابلسي وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية حاجة المستشفيات الخاصّة والحكوميّة، لقرارات استثنائيّة تُفرِج عن الاعتمادات المُخصّصة والإضافيّة لدعم هذا القطاع الحيويّ الأساسيّ، مؤكدا ثقته الكلية بانهما سيحملان هذا الهمّ وأنّ كلاً من الحكومة والبرلمان سيُلبيان النداء لمساندة هذا القطاع الحيويّ قبل أن يترنّح ويسقط.

وتابع طرابلسي أنه يقف اليوم ليعلن عن مبادرة تُعبّر عن إيمانه بأنّ السياسة، كما الطب، هي لخدمة الإنسان وليس العكس، وقد تجاوب كل من الدكتور بول معربس وفريقه الطبيّ مع مبادرتي، ووقّعنا تفاهمًا لتقديم خدمات صحيّة ضمن طاقة فريقَينا، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرته تلقى أيضًا دعم نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب وكليّات الطبّ والتمريض والصحّة في الجامعة اللبنانيّة التي ستقف إلى جانبنا في تقديم الخدمات المتنوعة. ونتعاون مع عدد من المستوصفات ومراكز الرعاية الأولية في تقديم الخدمات المتنوعة.

وشكر النائب طرابلسي كل من ساهم وسيساهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الطبية، طالبا من الله العليّ العونَ للاستمرار بهذه الخدمات ما دمنا أحياء.