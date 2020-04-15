اليكم طقس اليومين المقبلين!

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ما زالت كتل هوائية دافئة وجافة نسبياً تؤثر على لبنان اليوم قبل أن تتمركز كتل أخرى رطبة فوق تركيا والتي ستؤدي الى تشكل منخفض جوي اعتيادي فوق شرق المتوسط ويؤثر على لبنان يومي غد الخميس والجمعة قبل عودة الاستقرار والطقس الربيعي يوم السبت.... وفي التفاصيل:

الأربعاء: طقس مستقر ربيعي ويتخلل الأجواء سحب متوسطة وعالية نهارًا فيما الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٤

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢٤ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٦ إلى ٢١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٠ و٢١ درجات

٢- الرياح متقلبة ٢٠ كم/س

٣- الرطوبة ٦٠٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩

الخميس: غائم وممطر احيانًا خاصة بعد الظهر مع رياح نشطة جنوبية غربية مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط بعض الثلوج على الجبال العالية على ارتفاع ٢٣٠٠م فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٤ درجة.

الجمعة: أمطار محلية مع تشكل الضباب على الجبال وانخفاض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٣ و٢١ درجة.