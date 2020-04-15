living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم طقس اليومين المقبلين!

15
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما زالت كتل هوائية دافئة وجافة نسبياً تؤثر على لبنان اليوم قبل أن تتمركز كتل أخرى رطبة فوق تركيا والتي ستؤدي الى تشكل منخفض جوي اعتيادي فوق شرق المتوسط ويؤثر على لبنان يومي غد الخميس والجمعة قبل عودة الاستقرار والطقس الربيعي يوم السبت.... وفي التفاصيل:

 

الأربعاء: طقس مستقر ربيعي ويتخلل الأجواء سحب متوسطة وعالية نهارًا فيما الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح ساحلا بين ١٤ و ٢٤

 

١- الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢٤ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٦ إلى ٢١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٠ و٢١ درجات
٢- الرياح متقلبة ٢٠ كم/س
٣- الرطوبة ٦٠٪؜
٤- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩

 

الخميس: غائم وممطر احيانًا خاصة بعد الظهر مع رياح نشطة جنوبية غربية مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط بعض الثلوج على الجبال العالية على ارتفاع ٢٣٠٠م فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ٢٤ درجة.

 

الجمعة: أمطار محلية مع تشكل الضباب على الجبال وانخفاض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٣ و٢١ درجة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout