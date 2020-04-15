عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2020

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الأخبار: المستشفيات تبتزّ: أموالنا أو الاغلاق!

ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة



نداء الوطن: فضيحة الـ400 ألف: 50% من اللوائح "مدسوسة"

الحكومة "تلحس" الهيركات... "فهمتونا غلط"!

اللواء: مبارزة رئاسية على خشبة «الانقاذ».. دياب وحيداً!

وقف رحلات المغتربين لأسبوعين.. والدولار يضرب عرض الحائط بالقرارات ويقفز فوق الثلاثة آلاف



البناء: ترامب يضع هاجسه الرئاسيّ والسباق مع الصين قبل كورونا فيصطدم بحكام الولايات بري ينعى الهيركات… ويدعو لبدائل عن الودائع لسدّ فجوة الـ 59 ملياراً الحكومة تتمهّل في المساعدات وعودة المغتربين… وسط الانتقادات



الجمهورية: إنطلاق البحث عن بدائل للهيركات



النهار: مساعدات الفقراء تائهة... ومساعدات الجيش مستمرة



الديار: لبنان على شفير الافلاس والليرة سقطت والاقتصاد انهار والجوع اصبح اخطر من الكورونا

الفوضى آتية رغم الكورونا واحتمال اعلان حالة طوارئ شاملة لمَن يرى تدهور الامور

المظاهرات قد تنطلق رغم الكورونا وسيجري احراق مؤسسات والخطير عدم إقرار الاصلاحات

the daily star: Under pressure, govt delays talks on rescue plan

l'orient le jour: Le plan d’aide aux plus démunis reporté : le ministre s’explique